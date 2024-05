Le but annulé du Munichois Matthijs de Ligt va encore faire beaucoup parler. Image: keystone

Les joueurs et le coach du Bayern Munich sont furax

Les Bavarois ont été éliminés mercredi soir en demi-finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid (2-1, il y avait eu 2-2 à l'aller). Ils sont furieux contre l'arbitrage.

Cette scène va encore faire beaucoup parler à Munich. On joue les dernières secondes des arrêts de jeu de la demi-finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Les Bavarois, menés 2-1, doivent absolument égaliser pour arracher les prolongations. Ils y parviennent sur un tir de leur défenseur central Matthijs de Ligt, monté à l'abordage. Enfin, c'est ce qu'ils croient, comme tous les téléspectateurs.

Problème: le juge de ligne a levé son drapeau pour un hors-jeu du Munichois au départ de l'action et l'arbitre, le Polonais Szymon Marciniak, a sifflé avant son tir.

Hors-jeu ou non? Une situation très délicate... image: capture d'écran x

Mais toute l'action s'est enchaînée si vite que les Allemands n'ont pas vu le drapeau levé ni entendu le coup de sifflet. Du coup, ils lèvent les bras et jubilent dès que le ballon franchit la ligne. De quoi rendre l'ascenseur émotionnel encore plus cruel quand ils comprennent que leur réussite est annulée... Et malgré leurs plaintes, Monsieur Marciniak ne peut aller consulter la VAR puisque l'action a été interrompue avant son terme.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

C'est peu dire que les Bavarois, éliminés après cette défaite 2-1, en avaient gros sur la patate après la partie. A commencer par leur entraîneur, Thomas Tuchel:

«L’assistant est le premier à se tromper, il lève directement le drapeau dans une situation où il ne peut pas être sûr… Il faut avoir les couilles de lever le drapeau dans une situation comme ça, c’est une grosse erreur. Et ensuite, l’arbitre (central), quand il voit que nous gagnons le deuxième ballon, qu’il y a le rebond et qu’on peut tirer, prend la décision de siffler. Ce ne serait pas arrivé de l’autre côté. C'est un désastre absolu. La scène doit être jouée jusqu'au bout, c'est la règle. L'arbitre n'a pas besoin de siffler, il peut simplement attendre et regarder la scène.»

Matthijs de Ligt nourrissait lui aussi un fort sentiment d'injustice, en égratignant méchamment le directeur de jeu, coupable selon le défenseur de partialité pro-Madrid:

«Je ne veux pas dire que le Real a toujours les arbitres à ses côtés. Mais cela a fait la différence aujourd’hui»

Matthijs de Ligt (à droite), héros malheureux de la demi-finale retour. Image: keystone

De son côté, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, s'emportait en pointant du doigt la nationalité de Szymon Marciniak:

«Très étrange et douteux. L'arbitre a sifflé avant que de Ligt ne tire, la VAR ne peut donc plus intervenir. L'arbitre a déclaré que c'était son erreur. Nous étions tous pour une finale allemande. Tout le monde sauf les arbitres polonais!»

On ne serait pas surpris de voir les Munichois inquiétés par l'UEFA après pareilles allégations.

L'affiche de la finale de la Ligue des champions opposera donc le Borussia Dortmund au Real Madrid le samedi 1er juin à Wembley. (yog)