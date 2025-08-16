en partie ensoleillé25°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Swiss Ski: interview d'Urs Lehmann

Urs Lehmann , le pr
Urs Lehmann entend désormais épauler le président Johan Eliasch dans la modernisation de la Fédération internationale de ski (FIS). Keystone

«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»

Urs Lehmann a décidé de quitter la Fédération suisse de ski et donc la candidature suisse pour les JO 2038, dont il était la figure de proue. Il raconte ce que son départ va changer pour Swiss Ski, mais aussi pour les Jeux d'hiver que notre pays espère organiser.
16.08.2025, 18:5916.08.2025, 18:59
François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Plus de «Sport»

Quand Urs Lehmann prend la tête de Swiss Ski en 2008, l’Autriche domine sans partage le Cirque Blanc. Sportivement comme financièrement, nos voisins semblent intouchables. Mais grâce à sa vision pourtant jugée trop audacieuses par certains, Lehmann inverse la tendance: 17 ans plus tard, le chiffre d’affaires du ski suisse est passée de 26 à plus de 100 millions de francs, et sur les pistes, les Autrichiens sont désormais le plus souvent derrière.

Le champion du monde de descente 1993 a accepté de revenir sur son parcours, ses projets avec le président de la FIS Johan Eliasch et les menaces que son départ pourrait faire peser sur les ambitions olympiques helvétiques.

Urs Lehmann, après 19 ans à la tête de Swiss Ski, dont 17 comme président, vous quittez vos fonctions. Est-ce par lassitude?
Pas du tout. Je n’ai jamais ressenti de fatigue, pas une seule fois. Ce que j’ai pu construire et vivre avec les équipes de Swiss Ski est unique. Sans prétention, je crois que nous pouvons affirmer être aujourd’hui la fédération sportive numéro un en Suisse. Et sur la scène internationale, nous avons aussi marqué le monde des sports de neige. C’est une réussite dont nous pouvons être fiers.

Le nouveau calendrier du ski alpin pose problème

Vous aviez brigué la présidence de la FIS, mais aviez été battu par Johan Eliasch. La campagne avait été tendue, et vous sembliez en profond désaccord. Aujourd’hui, vous annoncez vouloir travailler à ses côtés. Comment est-ce possible?
Je comprends que cela puisse surprendre. Il y a encore un an, ni lui ni moi n’aurions cru à une telle collaboration. Mais en réalité, nous avons toujours partagé la même vision sur de nombreux sujets. Johan a les bonnes idées, la capacité à voir grand. Ce qui nous divisait, c’était surtout la manière d’y parvenir.

Qu’est-ce qui a changé entre vous et Johan Eliasch?
Johan m’a appelé il y a quelques mois, après mon départ du conseil de la FIS. Il voulait discuter de certaines idées. Nous nous sommes rencontrés à St. Moritz et avons eu un très bon échange. Depuis, nous sommes restés en contact, jusqu’au moment où il m’a demandé si je pouvais envisager de collaborer avec la FIS.

Johan Eliasch, President of the International Ski Federation, (FIS) reacts during the medals ceremony of the men&#039;s Giant Slalom race at the 2025 FIS Alpine World Ski Championships, in Saalbach-Hi ...
Johan Eliasch.Keystone

Et quand cette proposition s’est-elle concrétisée?
Pas avant juillet. J’ai pris le temps de réfléchir à ce que je pouvais et voulais apporter. Cela m’a aussi permis de découvrir une autre facette de Johan. J’en suis arrivé à la conclusion que, même si nous sommes différents, nous sommes complémentaires. Et que nous avons un objectif commun: faire progresser les sports de neige.

La Chine dans le viseur

Aurait-il été possible que Swiss Ski vous retienne?
Non, c’était une décision très personnelle. J’ai passé quelques nuits blanches, bien sûr, mais je ne quitte pas le monde du ski. Je considère ma mission à Swiss Ski comme accomplie. À la FIS, en revanche, il y a encore énormément de potentiel, avec des leviers d’action plus larges. Je me sens prêt à relever ce défi, avec humilité et respect.

Qu’aimeriez-vous concrètement apporter?
La FIS est la fédération faîtière du ski mondial. Or son potentiel n’a pas encore été pleinement exploité ces dernières années. Certaines fédérations, comme Swiss Ski, ont progressé plus vite, alors que la FIS s’est trop souvent perdue dans des luttes internes. Cela me rappelle un peu la situation que j’ai trouvée en arrivant à Swiss Ski.

Quelles sont vos priorités? Vos grandes visions?
La FIS doit grandir, c’est une évidence. Cela signifie développer de nouveaux marchés et de nouveaux domaines. La digitalisation en fait partie: nous devons y être beaucoup plus performants. Côté marchés, l’Europe est mûre. L’Amérique du Nord reste un terrain à développer, et tout le monde l’a déjà compris. Le second marché, que cela plaise ou non, c’est l’Asie, surtout la Chine. C’est une région en pleine croissance, et il ne faut pas sous-estimer cette dynamique. Voilà les grandes lignes.

Urs Lehmann quitte Swiss-Ski apr
Urs Lehmann voit loin.Keystone

Verra-t-on un jour des courses de ski en Arabie saoudite ou au Qatar?
Je ne veux pas me lier à une région précise. Ce qui compte, c’est le sens de la démarche, à condition de rester fidèles à nos valeurs, notamment la durabilité et l’inclusion. Mais nous ne devons pas nous fermer à de nouvelles perspectives. Le fait d’avoir de magnifiques Alpes ne signifie pas que l’Europe centrale doive rester l’unique centre du ski mondial.

Quelle importance accordez-vous à la durabilité écologique?
Elle est essentielle pour moi. Mais il y a un paradoxe: la seule façon d’être totalement durable serait de ne plus bouger, ce qui est impossible pour une fédération sportive. L’enjeu est donc d’optimiser au maximum nos activités pour qu’elles soient les plus durables possible.

«C'est douloureux»

Quel regard portez-vous sur vos 19 ans à la tête de Swiss Ski?
Au départ, l’enjeu était de stabiliser financièrement la fédération. Ensuite de renforcer le sport, puis de développer sa commercialisation. Depuis 2019, nous avons suivi une stratégie claire: attirer de grandes compétitions en Suisse. C’est la raison pour laquelle nous accueillerons les Mondiaux de biathlon 2025 à Lenzerheide, les Mondiaux de freestyle 2025 en Engadine, les Mondiaux de ski 2027 à Crans-Montana, et que nous travaillons aussi au retour des Jeux olympiques. Chaque jour a été passionnant, je n’en regrette aucun.

La marque de skis révolutionnaire de Bode Miller coule à pic

La Suisse est en dialogue privilégié avec le CIO pour organiser les Jeux d’hiver 2038. Vous étiez la figure de proue de cette candidature. Votre départ signifie-t-il que vous n’y croyez pas?
Absolument pas, c’est une interprétation erronée. Mon départ tient au fait que Swiss Ski est aujourd’hui plus solide que jamais et au potentiel que j’ai identifié à la FIS. Malheureusement, je ne pouvais pas concilier mes nouvelles fonctions avec mon rôle dans la candidature olympique, j’ai donc dû m’en retirer.

Vous auriez pu entrer dans l’histoire en ramenant les Jeux en Suisse pour la première fois depuis St-Moritz 1948. Pourquoi renoncer à cette opportunité?
Je n’agis pas pour ma réputation, ni pour laisser une trace personnelle. Bien sûr, ce projet me tient profondément à cœur, et c’est douloureux d’y renoncer. Mais je sais aussi que l’équipe est solide, notamment avec Frédéric Favre comme CEO, qui fait un excellent travail. Je suis persuadé que le projet se poursuivra avec la même rigueur et détermination, même sans moi.

Frederic Favre, retiring member of the government of the canton of Valais, talks with people in the finish area during the men&#039;s Super-G race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Mont ...
Frédéric Favre.Keystone

Et concrètement, quelle est la suite pour cette candidature?
Swiss Ski réfléchit actuellement à la personne qui prendra le relais. J’étais jusqu’ici le délégué du ski au sein du comité. Mais le projet est bien structuré, les bases sont posées et le travail préparatoire est fait. Je n’ai aucune inquiétude: il y a assez de personnes compétentes pour poursuivre, même si c’est trop tôt pour donner un nom.

Vous étiez le visage de Swiss Ski. N’y a-t-il pas un risque qu’un vide se crée après votre départ soudain?
Je me permets de contredire totalement cette idée. J’ai toujours veillé à ce que Swiss Ski fonctionne tout aussi bien sans moi. Depuis un an, nous avons un coprésidium qui marche à merveille, et Peter Barandun poursuivra ce travail. Qu’il le fasse seul ou avec quelqu’un à ses côtés, l’essentiel est que la continuité stratégique est assurée. Et sur le plan opérationnel, la fédération n’a jamais été aussi solide.

Concrètement, à quoi ressemble cette organisation?
Diego Züger gère les questions commerciales, Walter Reusser est responsable du sport, et Claudia Lämmli pilote les finances et l’opérationnel en tant que COO. C’est une équipe idéale. Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement, indépendamment de ma présence.

Deux fondamentaux: résultats et récit

Vous étiez le moteur de cette machine qui n’a cessé d’accélérer…
Si vous le dites, je prends ça comme un compliment. Mais je le répète: la fédération est bien préparée. Les contrats avec nos partenaires commerciaux courent encore quatre ou cinq ans, et si nous n’avons pas trop de blessés, nous resterons solides sportivement. Cela dit, après 19 ans au sein de Swiss Ski, dont 17 comme président, il est normal de réfléchir à la relève. Je me suis toujours promis de ne pas m’accrocher à mon siège. Je crois pouvoir dire que, malgré ces 17 années, je n’ai pas trahi cet engagement.

En 2006, Swiss Ski réalisait 26 millions de francs de chiffre d’affaires, aujourd’hui près de quatre fois plus. Comment avez-vous fait?
Ce n’est pas seulement moi (sourire), mais toute une équipe. Dans le sport, deux choses sont essentielles: d’abord, il faut des résultats. Ensuite, il faut savoir raconter de belles histoires autour de ces succès. Et ces histoires, il faut comprendre comment les valoriser commercialement. C’est un cercle simple en apparence, mais difficile à mettre en pratique. Nous y sommes parvenus grâce à de grandes performances sportives.

Sous votre présidence, la Suisse est revenue au sommet du classement des nations en ski alpin. Cinq fois sur les six dernières années, elle a devancé l’Autriche. Combien de temps la Suisse peut-elle rester en tête?
Les Autrichiens ont dominé trente ans. J’imagine que les trente prochaines années seront pour nous (sourire)!

Plus d'articles sur le sport

Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du LS en Europe a des fans barjos: la preuve
de Yoann Graber
Reusser ne voulait surtout pas que Ferrand-Prévot gagne le Tour
de Romuald Cachod
Une dépense étonnante fâche les supporters de Dortmund
de Lisa Slomka
Vague de disqualifications en saut à ski
de Romuald Cachod
L'Espagne a trouvé un moyen ingénieux de protéger ses arbitres
de Yoann Graber
2
Voici pourquoi la Supercoupe a lieu dans une petite ville italienne
de Julien Caloz
Le «Pelé palestinien» alliait élégance, vitesse et sens du but
de Romuald Cachod
Ce pilote suisse brille malgré un énorme coup dur
de Soraya Sägesser
Alisha Lehmann explique son curieux transfert
de Adrian Bürgler
Cet ancien gardien suisse pourrait devenir le patron de la Nati
de Etienne Wuillemin
Ce geste est entré dans la légende de Sierre-Zinal
de Julien Caloz
Voici pourquoi le FC Thoune cartonne en Super League
de Simon Häring
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
de Romuald Cachod
Cette star du tennis lance un débat très épineux sur les Russes
de Yoann Graber
1
«Les lutteurs suisses actuels vont trop à la salle de musculation»
de Emil Rohrbach
Ce tennisman est arrêté à l'aéroport pour une raison invraisemblable
de Yoann Graber
Ce coup de sang de la reine du sprint révèle une personnalité complexe
de Sven Papaux
Donnarumma publie une photo ambiguë sur son avenir au PSG
de Yoann Graber
Il se prend une fusée au pire endroit et il y a des dégâts 😱
de Nils Kögler
1
Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal
de Margaux Habert
La nouvelle crack du tennis a un point commun fort avec les Williams
de Yoann Graber
Voici tout ce qui va changer pour Jashari à l'AC Milan
de Etienne Wuillemin
La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable
de simon wespi
Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...
de Yoann Graber
Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux
de Yoann Graber
Le ski suisse s'arme contre les prédateurs sexuels
de Emil Rohrbach
«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé
de Julien Caloz
«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
Thèmes
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
partager sur Facebookpartager sur X
Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Majorque a voulu faire fuir les touristes et ça se retourne contre elle
Corse-Monaco à la nage: le Romand Noam Yaron a abandonné près du but
Noam Yaron a abandonné son défi de 180 km de nage en eau libre près de Monaco, épuisé, après plusieurs tentatives infructueuses.
Le Vaudois Noam Yaron n'est pas allé au bout de son projet fou: nager 180 km en eau libre sans interruption. L'éco-aventurier de 28 ans a abandonné épuisé à quelques kilomètres de Monaco.
L’article