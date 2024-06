Le Portugais Cristiano Ronaldo à l'échauffement avant son match contre la Turquie ce samedi. image: Keystone

Cristiano Ronaldo était agacé, puis ce but gag est arrivé

Le Portugal est assuré de terminer premier du groupe F après avoir battu samedi la Turquie sur le score de 3-0. Le deuxième but de la rencontre, impliquant au départ Cristiano Ronaldo, risque de faire le tour des bêtisiers.

Cristiano Ronaldo, que l'on disait assagi sur le front de l'attaque portugaise, a dévoilé des signes d'énervement samedi lors de la première mi-temps du match Turquie-Portugal, disputé sur la pelouse du Signal Iduna Park de Dortmund. Il n'y avait pourtant aucune raison d'être agacé, car même si les Turcs ont bousculé les Lusitaniens en début de rencontre, en se procurant une action nette dès la 5e minute, le Portugal a plus que maîtrisé son sujet. Il y avait déjà 2-0 à la 30e minute de jeu.

La frustration de CR7 est peut-être née de cette situation sur le but de l'ouverture du score. Bernardo Silva faisait trembler les filets à la 21e minute en reprenant un centre de Nuno Mendes. Mais sans cette déviation d'Orkun Kokcu, le quintuple Ballon d'or se serait sans doute illustré à sa place. Quoi qu'il en soit, Cristiano Ronaldo se montrait fortement agacé sept minutes plus tard, lorsque João Cancelo l'envoyait au casse-pipe en profondeur.

Il s'énervait, et alors que l'on pensait l'action terminée, une énorme bourde provoquait le but le plus ridicule de ce début d'Euro.

Le Turc Samet Akaydin a donné le ballon en retrait à son gardien sans voir qu'il était avancé et venait à lui. La balle a inéluctablement terminé son chemin au fond des filets. Même la réalisation allemande, qui préférait s'attarder sur la frustration des Portugais, a été pris de court par ce but complètement inattendu.

Le voici ⬇️ Vidéo: twitter

Cristiano Ronaldo a néanmoins fait preuve d'une grande classe en deuxième mi-temps, lorsqu'il a offert sur un plateau le but du 3-0 à Bruno Fernandes, alors qu'il pouvait frapper et tromper le gardien adverse. Il court donc toujours après sa première réalisation dans cette compétition, réussite qui marquerait l'histoire. Seul joueur à avoir participé à six Euros, il deviendrait non seulement le premier à marquer lors de six Championnats d'Europe des nations, mais aussi le plus vieux buteur de la compétition.

Sa passe décisive pour Fernandes est encore plus remarquable dans ce contexte.

Grâce à ce succès, le Portugal est assuré de terminer premier de son groupe. Le match à venir mercredi contre la Géorgie ne servira qu'à préparer les huitièmes de finale. La Turquie, avec trois points, conserve sa deuxième place. Elle affrontera la Tchéquie lors de la dernière journée pour tenter de jouer la phase à élimination directe, qu'elle n'a plus atteint depuis 2008, et cette épopée qui avait mené cette sélection en demi-finale au Parc Saint-Jacques à Bâle.

(roc)