Soirée intense pour le Portugal, qui a multiplié les records

Le Portugal s'est imposé ce mardi contre la Tchéquie (2-1) pour son premier match de l'Euro, grâce à un but inscrit dans les derniers instants. La rencontre a été marquée par les records des anciens du collectif lusitanien, notamment Cristiano Ronaldo. Les Portugais peuvent célébrer les trois points et des chiffres sidérants.

La légende Cristiano Ronaldo était attendue ce mardi à Leipzig pour les grands débuts du Portugal dans cet Euro 2024. Mais avant de chausser les crampons contre la Tchéquie, la star portugaise a d'abord perdu un record. Lors de Turquie-Géorgie, disputé plus tôt dans la soirée, le Turc Arda Güler est devenu le plus jeune joueur à marquer à ses débuts dans un Euro. Il a ainsi fait mieux que CR7, qui détenait cette performance depuis 2004 avec ses 19 ans et 128 jours. Le Portugais a cédé sa marque pour seulement 14 jours, mais s'est rattrapé ailleurs.

En étant titularisé ce mardi par Roberto Martinez, Ronaldo est devenu quelques heures plus tard le premier joueur de l’histoire à fouler le terrain lors de six Championnats d’Europe des nations (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024). Longévité.

A l’opposé du record établi par Güler, le quintuple vainqueur du Ballon d'or est également devenu - à 39 ans et 134 jours - le deuxième joueur de champ le plus âgé de l’histoire de l’Euro, dépassant ainsi Lothar Matthaus. Il est seulement battu par son coéquipier Pepe, lui aussi titularisé ce mardi, à 41 ans et 113 jours. A eux deux, ils forment donc la doublette la plus vieille du Championnat d’Europe des nations, alors qu’ils affrontaient avec la Tchéquie la formation la plus jeune de l’édition 2024 (moyenne d’âge de 25 ans).

Pepe est aussi le plus vieux joueur à avoir joué à l'Euro - gardiens compris, puisqu'il a effacé des tablettes le Hongrois Gabor Kiraly (40 ans et 86 jours).

Ce Portugal-Tchéquie était d’abord une affaire de statistiques et de chiffres. Car sur le terrain, malgré la domination des Lusitaniens, les actions nettes ont manqué en première mi-temps. Le Portugal n'a pas su se défaire du bloc bas mis en place par les Tchèques, qui ont tenté de surprendre en contre-attaque.

Cristiano Ronaldo d’un coup de tête s’est néamoins procuré une première opportunité (8e), avant une nouvelle possibilité à la 32e minute. L'attaquant portugais - parfaitement lancé dans la profondeur - s’est retrouvé seul dans la surface de réparation, mais n’est pas parvenu à tromper la vigilance de Jindrich Stanek.

Il s'est aussi illustré dans le temps additionnel du premier acte, avec une frappe pied gauche repoussée par le portier tchèque - venue ponctuer une action débutée sur corner.

La frappe de Cristiano Ronaldo juste avant la mi-temps. image: Keystone

Au retour des vestiaires, Cristiano Ronaldo a cadré un coup franc à la 58e minute de la rencontre. La pluie tenace n'a pas piégé le gardien tchèque, intervenu en deux temps. Quatre minutes plus tard, et contre le cours du jeu, la République tchèque a saisi sa chance et ouvert le score par l'intermédiaire de Lukas Provod. Le milieu de terrain du Slavia Prague a trompé Diogo Costa d'une frappe enroulée à l'extérieur de la surface de réparation.

Il s'agissait alors du premier tir cadré des Tchèques.

Les Lusitaniens n'ont pas baissé les bras et ont poussé pour revenir rapidement dans le match. A la 69e minute, le pauvre Robin Hranac a envoyé dans son propre but un ballon qui lui est revenu dans les pieds. CSC imparable. Le Portugal a ensuite accéléré afin de prendre au plus vite l'avantage, au risque de tout perdre sur un contre. C'est finalement Francisco Conceição qui a donné la victoire au Portugal dans les derniers instants. Les plus anciens ont donc battu les plus jeunes 2-1 ce mardi, mais c'est bel et bien un garçon de 21 ans qui a délivré son pays.

