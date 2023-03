Le FC Rotkreuz rêve d'un nouvel exploit contre Servette en quart de finale de la Coupe de Suisse. image: Maria Schmid

Servette affronte un club suisse très particulier ce soir

Le FC Rotkreuz jouait encore en 3e ligue il y a six ans. Aujourd'hui, il est pensionnaire de 1ère ligue et, surtout, affronte l'ogre Servette FC ce jeudi soir en quarts de finale de la Coupe de Suisse (20h15).

Raphael Gutzwiller / ch media

Eté 2017. Le FC Rotkreuz est un club de village classique, comme il en existe des centaines en Suisse. Il joue en 3e ligue et vient d'échapper de justesse à la relégation.

C'est alors que René von Euw, qui a fait fortune grâce au commerce de matières premières, devient mécène. Le succès est rapide. Après trois promotions en cinq ans, le club zougois est aujourd'hui pensionnaire de première ligue. Et il a fait sensation en Coupe de Suisse, où il a battu successivement Kriens, Chiasso et Schaffhouse, toutes des équipes de niveau supérieur. Ce jeudi soir en quart de finale, il reçoit Servette, deuxième de Super League.

Le FC Rotkreuz, un petit air d'Atlético Madrid. image: Stefan Kaiser

Une tribune a été spécialement construite pour l'occasion autour du terrain synthétique de Rotkreuz. Tout est prêt pour l'un de ces matchs de coupe comme il n'y en a presque plus à ce stade de la compétition. Le fameux «David contre Goliath». L'entraîneur René Erlachner est impatient:

«Pour le FC Rotkreuz, c'est le match du siècle. On se réjouit énormément» René Erlachner, l'entraîneur

René Erlachner. image: Gekodesign

Reste une question: comment le FC Rotkreuz, qui n'avait jamais joué plus haut que la 3e ligue, soit soudainement en mesure de se frotter à des grands clubs du pays?

Un patriarche , des renforts et des opposants

La réponse: René von Euw, 77 ans, le mécène et manager du club. Il nous reçoit dans son appartement à Rotkreuz et explique, avec passion, la raison de son engagement:

«Je fais ça parce que je veux participer au développement de ce club. Mon objectif n'est pas simplement de donner de l'argent, mais de contribuer à l'ascension et au succès de l'équipe.» René von Euw, mécène et manager du FC Rotkreuz

Il dépeint une relation très proche avec les joueurs. Pour certains d'entre eux, il est même une figure paternelle.

René von Euw. image: Matthias Jurt

Plusieurs joueurs jouent sous la direction de von Euw depuis de nombreuses années. Après son arrivée à Rotkreuz, il a amené plusieurs footballeurs de son ancien club, le FC Wangen bei Olten (SO). Et pas n'importe lesquels: des éléments expérimentés de 1ère ligue, qui ont presque à eux seuls fait monter l'équipe en 2e ligue.

Pendant cette première saison, en plus des nouvelles recrues, de nombreux jeunes de Rotkreuz ont aussi eu leur chance. Mais, ensuite, le contingent a presque entièrement été renouvelé. Aujourd'hui, il est principalement composé de joueurs qui visaient le professionnalisme mais qui ont échoué de peu.

Von Euw emploie d'ailleurs certains de ces joueurs dans son entreprise. Ils travaillent pour lui 70% du temps et consacrent les 30% restants au football. Mais le mécène du FC Rotkreuz et son fonctionnement ne plaisent pas à tout le monde: le club de soutien «Club 444» a décidé de ne pas aider la première équipe. Cependant, les voix contestataires ont disparu en même temps que les bons résultats sportifs sont arrivés, assure von Euw.

Un environnement idéal

Grâce à ses investissements, ce Soleurois d'origine a permis au FC Wangen bei Olten de se maintenir en 1ère ligue pendant des années. Mais à un moment donné, il a remarqué que les succès de ce club n'étaient pas durables. «Wangen est une petite localité qui n'attire pas de sponsors», analyse von Euw. Aujourd'hui, le club lutte pour le maintien en 2e ligue régionale.

Les conditions sont très différentes à Rotkreuz, observe le mécène:

«Environ 10'000 personnes travaillent ici, les logements sont très demandés. De nombreuses grandes entreprises ont leur siège à Rotkreuz. Pour ces raisons, je pense qu'il est tout à fait possible de construire quelque chose de durable ici» René von Euw

Il ne veut pas dire combien il a investi dans le club zougois, mais indique qu'un club de première ligue dispose en moyenne d'un budget d'environ 300 000 francs par saison.

Le FC Rotkreuz finance autant la première équipe qu'avant les promotions successives. Et l'entraîneur René Erlachner rejette l'idée que de nombreux footballeurs talentueux viennent à Rotkreuz uniquement pour l'argent.

«Ce sont souvent nos joueurs qui organisent les transferts, car ils connaissent les recrues. La dynamique de l'équipe est très bonne, les joueurs ont du plaisir à jouer ici.» René Erlachner

Erlachner et von Euw se connaissent eux aussi depuis de nombreuses années, quand le premier était l'entraîneur FC Wangen.

Terrain impraticable et vieux souvenirs

Même si le FC Rotkreuz monte en flèche, il est encore confronté à de nombreux obstacles, comme en rencontrent les clubs de première ligue. L'infrastructure est un problème majeur. Le terrain principal ne peut pas être utilisé, du coup même la première équipe doit jouer sur le terrain secondaire, en synthétique, adapté et conforme aux normes sécuritaires. René Erlachner a conscience de ce souci: «L'équipe a grandi sportivement bien plus vite que le club et l'infrastructure».

Le stade de Rotkreuz n'est pas à la hauteur des ambitions du club. image: Mathias Blattmann

René von Euw surenchérit:

«Si on ne parvient pas à obtenir une meilleure infrastructure, l'envolée du FC Rotkreuz ne sera pas durable» René von Euw

Il rêve d'un petit stade comme le Kleinfeld de Kriens. Mais le rêve à court terme est tout autre: une surprise contre Servette ce jeudi soir. Mais les signes avant-coureurs ne sont pas très bons: plusieurs joueurs clés sont suspendus ou blessés. A cela s'ajoute le fait que Simon Grether, le meilleur élément, a quitté le club cet hiver. «Mais on espère jouer un bon rôle. Beaucoup de choses sont possibles sur un seul match», s'enthousiasme René Erlachner.

Le coach de Rotkreuz René Erlachner connaît très bien celui du Servette FC, Alain Geiger (photo). Image: keystone

L'expérimenté coach (63 ans) sait de quoi il parle. En 2001, il avait mené Wangen en quarts de finale. En chemin, il avait éliminé... Servette. Mais c'était sur tapis vert, après que les Genevois aient aligné un joueur qui n'avait pas le droit de figurer sur la feuille de match.

Erlachner va aussi retrouver son confrère de longue date Alain Geiger, avec lequel il a joué il y a plus de 40 ans dans l'équipe nationale junior. «La boucle est ainsi bouclée pour moi», image le coach zougois, qui quittera ses fonctions cet été. Mais avant ça, le FC Rotkreuz espère encore vivre plusieurs succès. A commencer par une nouvelle sensation en Coupe.

