La star du Tour de Romandie violemment prise à partie

Ces affaires extra-sportives ne semblent pas trop affecter Remco Evenepoel sur les route du Tour de Romandie. Avant l'étape reine samedi, le Belge est 9e du général, à 52 secondes du leader, Alex Baudin. Il espère bien monter sur la plus haute marche du podium, dimanche, à l'issue du contre-la-montre à Genève.

«C’est ma tenue de travail. Grâce à mes propres réussites et mes études, financées par mes parents. Rappelez-vous que vous ne savez rien de ma vie, je ne vous en montre même pas 1%»

Plus tard dans la semaine, c'est la femme du cycliste belge, Oumi Rayane, qui a montré son mépris envers le journaliste de Sporza. Sans le citer directement, elle a publié des stories Instagram qui répondent à l'attaque de ce dernier, comme le relève RMC Sport.

«Je ne sais pas d'où tu sors tes histoires, Ruben. Aurais-tu du mal à croire qu'une famille marocaine ait travaillé dur et soit aisée? Cela en dit plus sur ta vision limitée du monde que sur la réalité.»

De quoi rendre furieux Remco Evenepoel, qui a dénoncé dans sa story Instagram des «déclarations absurdes et irrespectueuses». Le champion olympique s'est directement adressé à Ruben Van Gucht:

«Il a beaucoup impliqué la famille de sa femme dans ses victoires et ses performances. J'ai entendu dire qu'il essaie de s'en occuper»

Le coureur de la Soudal Quick-Step (25 ans) a aussi fait part de sa colère, ce lundi. Dans une longue story Instagram, il s'offusque et remet en place un journaliste, qui a avancé lors d'une émission TV que toute la belle-famille marocaine d'Evenepoel vit au crochet de la star.

Remco Evenepoel et sa femme, Oumi Rayane.

Remco Evenepoel et sa femme, Oumi Rayane. image: instagram

Depuis cette révélation, le champion olympique en titre – qui participe cette semaine au Tour de Romandie – subit une vague de propos haineux sur les réseaux sociaux. La Voix du Nord explique que le père du cycliste a tenté de filtrer les commentaires sur ces plateformes et qu'il a désormais décidé de passer à la vitesse supérieure: saisir la justice si ces attaques continuent. «Nous allons porter plainte. Ça doit cesser!», s'est ému le papa de Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel révélait, mi-avril, qu'il pratique l'islam pour se sentir bien dans sa vie et performer sur le vélo. Le Belge prie et effectue des rituels musulmans avec sa femme, Marocaine d'origine, qui l'a initié.

Remco Evenepoel et sa femme subissent une vague de haine sur les réseaux sociaux. Un journaliste en a remis une couche.

