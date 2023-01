La photo d'un maillot du Toulouse Football Club floqué du nom du terroriste Mohammed Merah circule sur les réseaux sociaux. image: twitter

Ce maillot de foot sème l'effroi, le dégoût et la colère

Une photo d'un homme portant le maillot du club local floqué du nom d'un terroriste circule sur les réseaux sociaux. La justice a ouvert une enquête.

Le genre de «supporter» dont le Toulouse Football Club, plus connu sous son surnom «Téfécé», se serait bien passé. Depuis quelques jours, une photo d'un individu portant un maillot numéro 7 avec le nom «Mohammed Merah» circule sur les réseaux sociaux.

Le flocage semble avoir été réalisé par des professionnels. image: twitter

Problème: le nom en question n'est pas celui d'un joueur toulousain, mais celui du terroriste islamiste qui a tué sept personnes à Toulouse et Montauban en mars 2012, dont trois enfants et un enseignant juifs devant une école. Merah a été abattu le 22 mars 2012 par les forces spéciales, après un siège de 32 heures de son appartement.

Et le numéro 7 n'est certainement pas un hommage à David Beckham ou Cristiano Ronaldo, mais renvoie au nombre de victimes assassinées par le terroriste.

Samedi, le club a réagi pour évidemment dénoncer cette initiative et s'en dissocier. Voici son message publié sur les réseaux sociaux:

Le parquet de Toulouse a, lui, annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête pour «apologie du terrorisme». Il a précisé à l'Agence France-Presse (AFP):

«L'apologie du terrorisme par moyen de communication au public en ligne est un délit puni de sept ans d'emprisonnement» Le parquet de Toulouse

Questions en suspens et récupération politique

Reste plusieurs questions: qui est l'individu portant ce maillot? Qui a pris et mis en ligne la photo? Et qui a floqué la tunique, puisqu'il ne s'agit pas d'un lieu de vente officiel du club? Si c'est un magasin de sport, l'excuse de l'ignorance concernant le nom inscrit passerait mal: l'affaire Mohammed Merah ayant traumatisé la région, on voit mal un employé ne pas connaître la référence ou accepter de floquer un tel nom.

Si le maillot a été commandé par internet et imprimé à l'étranger, on aurait un exemple très concret des limites des achats en ligne et de la nécessité de les contrôler et les réguler davantage, histoire d'éviter pareille mésaventure.

En attendant les premiers dénouements de l'enquête judiciaire, les internautes font part de leur effroi et de leur colère. Florilège:

L'extrême droite française n'a pas raté si belle occasion de récupérer à son compte ce scandale, des groupuscules relayant abondamment l'information sur leurs sites.

Le Téfécé a fait parler de lui bien plus positivement sur le terrain ce week-end. Ce scandale n'a pas empêché les footballeurs de la Ville rose d'écraser Lannion, pensionnaire de 5e division, en Coupe de France (7-1). Toulouse, 12e de Ligue 1, ira affronter Auxerre (18e) mercredi.