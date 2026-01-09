averses éparses
DE | FR
burger
Sport
Vidéo

Dakar: Polémique après l'accident violent de Callejo et Blanco

Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»

Jesús Calleja et son copilote Eduardo Blanco ont subi un spectaculaire accident jeudi sur le Dakar, dans les conditions dangereuses qu’ils avaient précisément dénoncées deux jours plus tôt.
09.01.2026, 09:3309.01.2026, 09:33

Plus de peur que de mal pour le pilote espagnol Jesús Calleja et son copilote argentin Eduardo Blanco, engagés sur le Dakar.

Les deux hommes ont été victimes d’un accident impressionnant lors de l’étape marathon entre Al-’Ula et Haïl, en Arabie saoudite. Lancés à vive allure et sans visibilité dans un nuage de poussière provoqué par le passage d’autres concurrents, ils ont atteint une zone dangereuse non signalée au kilomètre 271.

Leur véhicule a alors décollé sur une irrégularité du terrain et s'est planté dans un second relief. Il a ensuite été catapulté dans les airs avant d’effectuer un tonneau et de s'écraser violemment contre le sol.

L'accident en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Heureusement, Calleja comme Blanco vont bien, d'après les informations fournies par la direction de course. Leur Dakar pourrait toutefois s’arrêter là, l’assistance mécanique étant interdite lors des étapes marathon.

Cet accident est survenu après les déclarations de Jesús Calleja, mardi, auprès d’El Editor Mendoza. Le pilote se plaignait des conditions de course ainsi que des positions de départ, jugées trop dangereuses en raison des nuages de poussière.

Une petite révolution change la vie des motards sur le Dakar

«En cas d’accident, la faute incombera-t-elle à la FIA ou à moi?», s’interrogeait-il à l’issue d’une réunion entre pilotes et commissaires de la Fédération internationale de l’automobile. Son équipier, Eduardo Blanco, décrivait lui une situation «criminelle», rapporte Le Parisien.

Les craintes de Calleja et Blanco se sont donc concrétisées. Leurs proches dénoncent désormais une «négligence flagrante» de l’organisation, selon Le Parisien, qui cite El Editor Mendoza.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»
Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»
de Julien Caloz
Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»
Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»
Le HC Bienne est trop prudent
Le HC Bienne est trop prudent
de Klaus Zaugg
«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet
«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet
de Yoann Graber
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
de Klaus Zaugg
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
de Yoann Graber
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
de Romuald Cachod
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
de Romuald Cachod
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
de Klaus Zaugg
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
de Timo Rizzi
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
de Niklas Helbling
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
de Julien Caloz
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
de Klaus Zaugg
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
de Yoann Graber
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
de Julien Caloz
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
1
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
de Romuald Cachod
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
de Kim Steinke
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
de Jasmin Steiger et Stefan Wyss
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
1
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Constantin recalé par Odermatt pour son hommage spécial
Le boss du FC Sion souhaitait inviter de grands noms du ski pour une cérémonie au stade de Tourbillon. Mais Marco Odermatt comme Loïc Meillard ne seront pas présents.
Le 14 janvier, Christian Constantin organise son propre hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana. Au stade de Tourbillon, des parents affectés vont déposer une couronne de fleurs sur fond de musique d’Ennio Morricone. Il est également prévu de diffuser les noms de toutes les victimes sur l’écran du stade.
L’article