Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»

Jesús Calleja et son copilote Eduardo Blanco ont subi un spectaculaire accident jeudi sur le Dakar, dans les conditions dangereuses qu’ils avaient précisément dénoncées deux jours plus tôt.

Plus de «Sport»

Plus de peur que de mal pour le pilote espagnol Jesús Calleja et son copilote argentin Eduardo Blanco, engagés sur le Dakar.

Les deux hommes ont été victimes d’un accident impressionnant lors de l’étape marathon entre Al-’Ula et Haïl, en Arabie saoudite. Lancés à vive allure et sans visibilité dans un nuage de poussière provoqué par le passage d’autres concurrents, ils ont atteint une zone dangereuse non signalée au kilomètre 271.

Leur véhicule a alors décollé sur une irrégularité du terrain et s'est planté dans un second relief. Il a ensuite été catapulté dans les airs avant d’effectuer un tonneau et de s'écraser violemment contre le sol.

L'accident en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Heureusement, Calleja comme Blanco vont bien, d'après les informations fournies par la direction de course. Leur Dakar pourrait toutefois s’arrêter là, l’assistance mécanique étant interdite lors des étapes marathon.

Cet accident est survenu après les déclarations de Jesús Calleja, mardi, auprès d’El Editor Mendoza. Le pilote se plaignait des conditions de course ainsi que des positions de départ, jugées trop dangereuses en raison des nuages de poussière.

«En cas d’accident, la faute incombera-t-elle à la FIA ou à moi?», s’interrogeait-il à l’issue d’une réunion entre pilotes et commissaires de la Fédération internationale de l’automobile. Son équipier, Eduardo Blanco, décrivait lui une situation «criminelle», rapporte Le Parisien.

Les craintes de Calleja et Blanco se sont donc concrétisées. Leurs proches dénoncent désormais une «négligence flagrante» de l’organisation, selon Le Parisien, qui cite El Editor Mendoza.

(roc)