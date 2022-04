Cristiano Ronaldo, victime d'un drame familial

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre bébé. C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous les soins et le soutien prodigués. Nous sommes dévastés et demandons l'intimité en cette période très difficile. Notre garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons pour toujours.