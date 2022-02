Image: sda

Sur Fantasy, les joueurs à considérer pour un Free Hit parfait

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League 2020, décrypte chaque semaine l'actualité du football britannique et vous donne ses bons plans. Présentation de la 27e journée.

Le calendrier alambiqué des prochaines journées de Premier League fait du jeu Fantasy Premier League (FPL) une véritable partie d'échec. Une partie où chaque transfert effectué s'apparente à un pion avancé sur l'échiquier, où chaque joker dégainé devient une tentative de mise en échec des ses adversaires.

Pas étonnant que le grand maître des échecs et actuel No 1 mondial de la discipline Magnus Carlsen parvienne à tirer brillamment son épingle du jeu sur FPL. Le Suédois de 31 ans avait terminé la saison 2019-2020 au 10e rang mondial (devant plus de 7 millions de joueurs), après avoir brièvement occupé la place de numéro 1.

Magnus Carlsen Image: sda

Carlsen s'est encore distingué lors de cette journée en achetant Daniel Podence qui a marqué... son premier but de la saison. On appelle ça le flair. Mais même quand on est quintuple champion du monde d'échecs, on n'est pas à l'abri d'une erreur d'inattention.

Il y a deux semaines, il a avoué sur Twitter avoir manqué la deadline pour composer son équipe. Le grand maître des échecs a ajouté que «parmi les nombreuses gaffes que j'ai faites dans ma carrière professionnelle, celle-ci est probablement la plus embarrassante.»

Passionnante pour les uns, déroutante pour les autres, cette phase bouleversée du championnat nous incite à continuellement revoir notre stratégie. Alors que je pensais partir pour naviguer entre les GW à venir avec des transferts, l'annonce tardive des double journées en GW 28 et 29 m'a motivé à jouer ma Wildcard sur le gong. Je n'avais jamais joué une WC aussi rapidement dans ma «carrière FPL» - comprenez entre 1h et 3h du matin entre une soirée arrosée et une journée de ski.

Cette décision s'avère compliquée à court terme, vu la réussite du Triple Capitaine Salah. Mais je suis convaincu qu'elle paiera sur le moyen terme.

Mon Free-Hit pour la GW27

Si la dernière journée a donné lieu à un changement de stratégie last minute, la GW27 ne subira pas ce sort: j'ai déjà activé mon Free-Hit. La possibilité de se délester pour une GW de mes joueurs de Liverpool et d'Arsenal qui ne jouent pas ce weekend et de profiter des belles affiches de Manchester City, Manchester United et de la DGW de Burnley, m'a convaincu qu'il y a de gros points à aller chercher.

Comme beaucoup d'entre vous sont certainement dans le même bateau, je vous présente ma première ébauche d'équipe FH et ce qui a motivé mes choix.

Gardien

Nick Pope Image: sda

Nick Pope (5.4) est incontestablement mon choix de gardien numéro 1 pour cette journée. La double journée de Burnley, combinée au fait que les Clarets semblent avoir retrouvé leur solidité défensive, parlent en faveur du portier anglais.

Défense

Luke Shaw Image: sda

Sur la lancée de son but face à Tottenham, Ben Mee (4.8) se fait une place pour les mêmes raisons que Pope. Le choix de Joao Cancelo (7.1) s'impose évidemment de lui-même. La sélection de Luke Shaw (5.0) est plus discutable, mais j'aime la perspective d'un latéral offensif face à une équipe de Watford à la peine offensivement.

Différentiels: Kyle Walker-Peters (Southampton/4.8), Connor Roberts (Burnley/4.5)

Milieu

Riyad Mahrez Image: sda

La possibilité de choisir mes atouts offensifs de Manchester City est une des principales raisons pour lesquelles je joue mon Free Hit cette GW27. La défaite du weekend passée face aux Spurs a certainement piqué City au vif. Guardiola voudra une réaction qui pourrait être cinglante face à une équipe d'Everton boiteuse.

Reste à choisir les bons joueurs. Si Kevin de Bruyne (12.0) est une valeur sûre, je pense plutôt partir sur ses deux coéquipiers Raheem Sterling (10.7) et Riyad Mahrez (8.7). Tous deux sont en grande forme actuellement et coûtent sensiblement moins cher que le Belge.

A côté de cette doublette, Heung-Min Son (10.8) s'impose automatiquement face à la défense poreuse de Leeds. J'aurais aimé attribuer ma quatrième place au milieu du terrain à Bruno Fernandes (11.7), mais je suis trop juste financièrement. J'ai donc opté pour son coéquipier meilleur marché Jadon Sancho (8.9). Le talentueux milieu de terrain offensif retrouve peu à peu un très bon niveau de jeu sous les couleurs mancuniennes. Mais je n'exclus pas de le changer pour Bruno d'ici à demain si je trouve une voie pour lui.

Différentiels: Dejan Kulusevski (Tottenham/6.0), Stuart Armstrong (Southampton/5.8), Joseph Willock (Newcastle/5.7).

Attaque

Wout Weghorst Image: sda

Là encore, le choix est assez évident. Même s'il est passé à côté de son match contre Burnley, Harry Kane (12.2) peut s'offrir un festival contre Leeds. A côté de lui, Wout Weghorst (6.5) compte un but et deux assists depuis son arrivée en Premier League. Il pourrait profiter de sa double journée face à des équipes pas forcément très solides défensivement. Le dernier spot revient logiquement à Armando Broja (5.4). Son prix en fait un atout précieux, d'autant plus qu'il affronte la lanterne rouge Norwich.

Différentiels: Che Adams (Southampton/6.5), Patson Daka (Leicester/7.2).

Le capitaine

Mohamed Salah absent des débats, la course au capitanat a rarement été aussi ouverte. Pope, Mee, Mahrez, Sterling, de Bruyne, Son, Fernandes, Kane et Weghorst sont tous des options à considérer sérieusement pour le brassard.

Même si Burnley a impressionné ces dernières journées, je n'ai pas suffisamment confiance en cette équipe pour donner le brassard à un Claret, malgré leur double journée. Je me tournerai donc certainement vers un des atouts offensifs de City ou de Tottenham.

Pour le moment, le brassard est au bras de Harry Kane, car même si Tottenham souffle le chaud et surtout le froid, Leeds semble être à la dérive défensivement. Je n'exclus toutefois pas de me tourner vers Raheem Sterling ou Riyad Mahrez, deux options un peu plus risquées mais tout autant explosives.

Qui sera ton capitaine pour la GW27 ? Harry Kane Heung-Min Son Kevin de Bruyne Raheem Sterling Riyad Mahrez Bruno Fernandes Nick Pope Autre

Voilà, c'était le dernier British Corner sur Watson. Je vous remercie d'avoir suivi ma rubrique tout au long de cette année et me réjouis de vous croiser dans un stade ou au pub pour partager notre passion.

Vous pouvez évidemment continuer à me suivre sur mon compte Twitter.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de saison! Le sprint final vers le premier titre de la ligue British Corner est bel et bien lancé.

Cheers mates and see you soon !