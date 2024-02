Darwin Núñez, réconforté par son manager Jürgen Klopp. Nous l'apercevons dans la bulle en train de frapper un pénalty sur le poteau. image: keystone

Darwin Núñez, le roi des poteaux

Souvent raillé pour sa maladresse et son inefficacité devant le but, l'international uruguayen est toutefois loin d'être muet (11 buts avec Liverpool cette saison). Malgré tout, sa propension à tirer sur les poteaux (et la latte) est bien réelle. La preuve avec ces statistiques hallucinantes.

Lorsque Darwin Núñez a rejoint Liverpool à l'été 2022, son transfert suivait de peu l'arrivée d'Erling Haaland à Man City. L'Uruguayen sortait d'une saison exceptionnelle au Portugal (34 buts avec Benfica), et certains voyaient en lui un attaquant capable de faire trembler les filets tous les week-ends.

Núñez marque, il a même planté à 15 reprises lors de sa première saison chez les Reds. Mais à la vue du montant de son transfert, estimé à 85 millions d'euros, force est de constater qu'il n'est pas aussi décisif que le cyborg norvégien.

Depuis son arrivée en Angleterre, le joueur traîne une réputation de vendangeur. Il faut dire qu'il lui arrive de ne pas mettre au fond des actions immanquables.

Mais Núñez reste un titulaire indiscutable, car outre ses quelques buts, il pèse sur le jeu des Reds. Il libère des espaces et rend meilleur Salah, avec qui il forme un duo redoutable. Problème, ses autres qualités ne suffisent pas à faire évoluer sa réputation, notamment parce qu'il trouve le poteau beaucoup trop régulièrement, et que cela fait sourire les amateurs de football.

Un record peu reluisant

Mercredi, lors de la victoire 4-1 de Liverpool contre Chelsea, Darwin Núñez est devenu le joueur attrapant le plus le montant durant un match de Premier League. Son pénalty a trouvé le poteau gauche de Đorđe Petrović et sa tête puissante est venue s'écraser contre la latte. A cela s'ajoutaient deux frappes détournées par le gardien des Blues: l'une sur la barre, l'autre sur le poteau. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.

C'est donc la première fois qu'un joueur de Premier League trouve le poteau ou la latte à quatre reprises durant un match, depuis 2003/04, saison durant laquelle ces données ont commencé à être enregistrées, comme le précise l'instance anglaise sur son site internet.

Núñez fait pire que les quatre joueurs qui avaient touché le montant trois fois lors d'une même partie: Timo Werner, Jay Jay Okocha, Cristiano Ronaldo et Léandro Trossard.

Aussi, lors du même match, l'international uruguayen a frappé 11 fois sans jamais faire trembler les filets. Son xG était pourtant de 1,45. Il est logiquement devenu le deuxième joueur de l'histoire des Reds à vendanger autant durant une rencontre, imitant une partie de Luis Suarez en 2011.

Mais revenons à nos moutons: les poteaux. Avant même ce triste match de milieu de semaine, Darwin Núñez avait déjà touché cinq fois le montant cette saison en Premier League. Soit plus que n'importe quel autre attaquant. Son total atteint désormais le chiffre neuf, alors qu'aucun autre joueur n'a frappé sur les poteaux ou la barre plus de trois fois en 2023/24.

A ce petit jeu, Darwin Núñez bat même les effectifs complets de plusieurs équipes de Premier League. Liverpool (18), Everton (14), Tottenham (13) et Chelsea (10) sont les seules formations qui ont dépassé les neuf unités de l'Uruguayen.

De la malchance? Certainement, mais aussi la preuve d'une réelle maladresse dans le geste final, comme souvent avec les grands gabarits. Ces faits, heureusement, ne perturbent pas Liverpool, en tête du championnat anglais. Mais à l'heure d'affronter Arsenal, troisième à cinq points, ce dimanche à 17h30, puis en vue de la lutte à venir pour le titre face à Manchester City, Darwin Núñez serait bien inspiré de recentrer davantage ses frappes de balle. Cela lui éviterait aussi les critiques émanant de ses nombreux détracteurs.