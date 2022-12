La traduction des paroles

Je suis né en Argentine

Le pays de Diego et Lionel

Des enfants de Malouines

Que je n'oublierai jamais

Mais c'est fini.

Parce qu'au Maracanã, la finale avec les Brésiliens a de nouveau été gagnée par papa.

Les gars

Maintenant, nous avons de nouveau de l'espoir

Je veux gagner la troisième,

Je veux être champion du monde

Et nous pouvons voir Diego dans le ciel

Avec Don Diego et La Tota (la mère de Maradona) Encourager Lionel

Et redevenir des champions

Et redevenir des champions