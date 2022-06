La FIA taille un costard à Nico Rosberg à cause de son refus de se vacciner. Image: sda

Nico Rosberg, pestiféré du paddock

Des rumeurs rapportent que Nico Rosberg a été interdit d'entrée au dernier GP de Monaco. L'ancien champion du monde officie comme consultant pour la chaîne Sky Sports. Malaise.

Il y a comme un léger trouble dans les coulisses de la Formule 1: Nico Rosberg, champion du monde 2016, n'aurait plus accès au paddock.

Sport1 avait relayé cette information avant qu'une foule de médias ne s'empare du dossier. Rosberg, selon des rumeurs, ne peut plus exercer son rôle d'expert au sein du paddock. Pourquoi? Son carnet vaccinal n'est pas en règle.

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) acceptait les tests PCR négatifs en 2021. Depuis janvier, il n'est plus possible d'éviter la piqûre. Tout le personnel doit être vacciné pour assister aux différentes courses, comme l'indiquait un rapport obtenu par le Times:

«Cette exigence s'étend également à chaque pilote et à tout le personnel de l'équipe itinérante, et aucune exemption ne sera acceptée pour quiconque, de n'importe quel pays hôte»

Une nouvelle règle bien problématique pour l'ancien pilote allemand, devenu le Djokovic de l'automobile. Rosberg explique avoir contracté le virus et posséder un certificat qui le prouve. A Monaco, là où la polémique a enflé, il a honoré ses engagements depuis son domicile, dans son appartement voisin du circuit.

Une porte-parole du champion du monde 2016 a expliqué à l'agence de presse PA son intention de ne pas recevoir de vaccin. «Nico Rosberg s'est remis d'une infection au Covid-19 et détient actuellement un certificat de rétablissement.» Ce que le pilote a confirmé.

«J'ai bien surmonté la maladie. Je fais aussi tester mes anticorps régulièrement. Dans ces circonstances, mon médecin m'a dit que la vaccination n'aurait absolument aucun sens» Nico Rosberg à Sport1

Sa porte-parole a démenti deux jours plus tard que le Finlandais n'avait eu aucun accès aux coulisses de Monaco. Reste que son absence des paddocks était déjà visible au Grand prix d'Imola. Rosberg n'avait pas pu accéder aux stands et s'est donc démené loin du ballet de moteurs bruyants pour étaler sa science de la course.

Demande rejetée

Il existe des autorisations spéciales pour les personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccin. L'Allemand aurait formulé une demande, mais en vain. A Monaco, tout s'est emballé au moment où Rosberg a essuyé le refus... des commissaires. Rejeté de partout, alors que son titre de champion du monde lui permet d'avoir un passeport à vie. Liberty Media, l'entreprise propriétaire de la F1, et la FIA exigent une preuve de vaccination et n'accepteront aucune dérogation.

Un problème pour l'ancienne étoile de Mercedes, mais aussi pour Sky. Si la chaîne anglaise tolère encore les inconvénients liés à la non-vaccination de son consultant, des signes de lassitude se font sentir. Ils pourraient contraindre Rosberg à regarder définitivement les courses depuis son appartement. (svp)