Lewis Hamilton (en sortie de chicane) détient six victoires au Grand Prix d'Espagne. Image: keystone

Un circuit mythique pourrait disparaître

Une nouvelle course devrait intégrer le Championnat du monde de Formule 1. A Madrid dès 2026, sur un circuit semi-urbain dessiné près des infrastructures du Real. Le traditionnel Grand Prix d'Espagne disputé en Catalogne est menacé.

C'est une bombe sortie par El Mundo. Selon le deuxième quotidien généraliste d'Espagne, Madrid devrait accueillir à partir de 2026 son propre Grand Prix, comme ce fut le cas par le passé, à plusieurs reprises entre 1967 et 1983. Ce ne serait qu'une question de jours avant que Liberty, propriétaire du Championnat du monde de Formule 1, n'officialise la nouvelle.

Circuit semi-urbain à proximité du Real

Le GP de Madrid, entièrement financé par des investisseurs privés, se tiendrait au nord-est de la ville, près de l'aéroport de Madrid-Barajas. Le tracé serait dessiné autour de l’IFEMA, un immense centre de congrès qui accueillerait les paddocks. Il passerait par une portion d'autoroute et longerait la Ciudad Deportiva del Real Madrid, le mythique centre d'entraînement du club merengue.

Pour l'heure, les médias locaux précisent que la RFEDA, la fédération espagnole de l'automobile, n'a reçu aucune demande officielle pour la tenue d'un tel événement à Madrid. Un contrat de 10 ans se préparerait néanmoins.

Le projet de Grand Prix dans la capitale espagnole, porté par Luis Garcia Abad, l'ancien manager de Fernando Alonso, n'est pas nouveau. En décembre 2022, Stefano Domenicali, le boss de la F1, confiait à Marca qu'il était en contact direct avec les potentiels organisateurs madrilènes.

«Madrid a proposé un nouveau projet pour nous, intéressant, qu’il faudra développer pour comprendre s’il peut être pérenne d’un point de vue technique et économique. Cela montre que la Formule 1 gagne en popularité en Espagne, grâce à Alonso et Sainz» Stefano Domenicali

La fin du Grand Prix d'Espagne en Catalogne?

Qui dit Grand Prix de Madrid, dit peut-être la fin du célèbre Grand Prix d'Espagne, tenu à quelques encablures de Barcelone, à Montmelo sur le Circuit de Barcelona-Catalunya depuis 1991. Lewis Hamilton s'y est imposé à six reprises, Max Verstappen détient quant à lui trois succès.

Le contrat du Grand Prix d'Espagne en Catalogne expirant fin 2026, il pourrait y avoir deux courses en terre ibérique cette année-là. Selon El Mundo, Barcelone pourrait pourtant tirer sa révérence dès 2025. Conserver les deux rendez-vous la même année, en 2026, est une éventualité, mais une telle situation ne peut pas tenir sur le long terme. D'ailleurs, Stefano Domenicali s'est déjà exprimé là-dessus.

«En voyant comment nous grandissons dans le monde entier, avoir deux Grands Prix dans le même pays est très difficile en Europe. Dans d’autres parties du monde, comme les Etats-Unis, les dimensions sont totalement différentes. La réalité que représente notre croissance nous dit que c’est très difficile.» Stefano Domenicali

La relation entre la Catalogne et le reste de l'Espagne n'est plus à présenter, et c'est un nouveau match qui démarre entre Barcelone et Madrid. Le circuit de Catalogne ne souhaite pas réagir et préfère se focaliser sur la tenue de l'édition 2024 de son Grand Prix. Les organisateurs ont néanmoins qualifié de «rumeurs» cette annonce, tout comme le gouvernement de Catalogne. De son côté, le maire de Madrid, José Luis Martinez Almeida, en a profité pour opposer la capitale espagnole à celle de Catalogne, «nous sommes la meilleure ville pour accueillir la F1» a-t-il dit.

Les mythiques circuits européens s'éteignent

Si Montmelo devait disparaître du calendrier de la F1, ce serait un nouveau coup dur pour les tracés historiques européens. La Formule 1 évolue vite, très vite, et malgré des saisons de plus en plus longues (il y a aura 24 courses au programme l'année prochaine, mais l'objectif est d'atteindre les 30 épreuves d'ici 2030), ces circuits s'effacent au profit de nouvelles destinations, plus bling-bling ou exotiques, et surtout, plus rentables. La F1 pense ainsi à New-York, au Moyen-Orient, notamment Dubaï, ou encore à l'Afrique, pour marquer l'histoire.

Le calendrier 2024

Le Grand Prix de France, à Magny-Cours comme au Castellet, ne peut compter que sur l'alternance s'il souhaite encore exister. L'Allemagne est elle aussi boudée, malgré la présence de deux circuits légendaires: Hockenheim et le Nürburgring. Pire, le Grand Prix de Belgique est sur la sellette depuis quelques saisons maintenant, alors même que le circuit de Spa-Francorchamps est le plus apprécié des pilotes, et l'un des plus beaux du calendrier. Même le prestigieux Grand Prix de Monaco, véritable monument de la F1, est menacé, tant les dépassements y sont peu nombreux. En dehors de l'Europe, le GP de Malaisie à Sepang n'a plus eu lieu depuis 2017.

En Espagne, nous serons bientôt fixés sur le sort de Barcelone. Le Real Madrid a remporté le premier Clásico de la saison, 2-1 en Catalogne, c'était en octobre dernier, sur les terrains de football. Cette information venue d'Espagne, dans un autre sport, en l'occurence la Formule 1, sonne comme le but du break pour les Madrilènes.