larges éclaircies
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Paleari (Torino) possède un gant à quatre doigts

Alberto Paleari suscite la curiosité, et pas seulement pour ses performances.
Alberto Paleari suscite la curiosité, et pas seulement pour ses performances.Image: getty/watson

Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial

Le portier du Torino suscite la curiosité cette saison, en raison de ses stats dingues mais aussi de son équipement taillé sur mesure.
23.12.2025, 05:3323.12.2025, 05:33
Julien Caloz
Julien Caloz

Alberto Paleari est en train de réaliser une saison monstrueuse avec le Torino. Le Lombard de 33 ans a réalisé dimanche son cinquième blanchissage en huit matchs (7 de championnat et 1 de Coupe d'Italie) lors de la victoire des siens face à Sassuolo (1-0). Son succès actuel, le grand gardien (196 cm) le doit à son envergure, son jeu aérien, ses réflexes et ses qualités au pied, autant d'atouts régulièrement cités pour expliquer la réussite tardive de cet habitué des divisions inférieures italiennes.

Mais depuis deux matchs, on ne parle pas seulement du brave Alberto Paleari pour ses prouesses dans les cages. Le gardien est aussi devenu une curiosité en raison de son gant droit modifié.

Tout commence après le match contre Come fin novembre. Paleari est inquiet. Son équipe vient de s'incliner lourdement (1-5) mais, surtout, il souffre d’un problème aux tendons de la main droite, qui lui provoque des douleurs à deux doigts. Une blessure qui l'éloigne du terrain pour les matchs face à Lecce et au Milan. Comme le portier ne veut surtout pas manquer une troisième partie, il décide de serrer les dents contre la Cremonese. Et pour tenir le coup ce 13 décembre, enfile un gant spécial, «doté d'un double renfort pour immobiliser les deux doigts douloureux», décrit La Gazzetta dello Sport.

L'objet en gros plan:

TURIN, ITALY - DECEMBER 13: Alberto Paleari of Torino reacts during the Serie A match between Torino FC and US Cremonese at Stadio Olimpico di Torino on December 13, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Im ...
Getty Images Europe

Et ça marche: Paleari subit trois tirs cadrés, mais n'encaisse aucun but. Le «Toro» l'emporte même 1-0 sur sa pelouse. Convaincu par l'efficacité de son nouvel outil, le Lombard décide de rempiler ce dimanche à Sassuolo, et fait tout aussi bien: certes moins sollicité (une seule frappe cadrée), il enchaîne par un nouveau blanchissage qui permet à son équipe de s'imposer encore 1-0.

Reverra-t-on Paleari et son gant fétiche face à Cagliari le 27 décembre prochain? Si sa blessure n'est pas totalement guérie, c'est certain. Le gardien aurait d'ailleurs tort de se priver d'un équipement qui a fait ses preuves par le passé, puisqu'il n'est pas le premier à jouer avec un gant à quatre doigts.

C'est déjà arrivé à Manuel Neuer, en 2013 déjà et ces dernières semaines encore. Victime d'une blessure mineure, le portier du Bayern a glissé son annulaire et son petit doigt de la main gauche dans un gant spécialement conçu pour les maintenir ensemble.

MUNICH, GERMANY - DECEMBER 9: Goalkeeper Manuel Neuer of FC Bayern München makes a save during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Bayern München and Sporting Clube de ...
Neuer et son gant spécial lors du match de Ligue des champions face au Sporting, le 9 décembre dernier. Le Bayern l'avait emporté 3-1.Getty Images Europe

Et l'année dernière, c'est Aaron Ramsdale qui, insuffisamment remis d'une fracture du doigt, avait opté pour cette solution lors de la rencontre face à Fulham.

Le numéro 1 de Southampton avait d'ailleurs brillé en n'encaissant aucun but (cinq parades et un ballon boxé).

Ramsdale et son gant «magique» en 2024.
Ramsdale et son gant «magique» en 2024.Image: Getty

«La méthode consistant à attacher un doigt blessé à un doigt voisin valide est connue en médecine sous le nom de "buddy taping" (bandage en binôme)», renseigne le site Keepersport, précisant que «le doigt valide sert alors de sorte d’attelle naturelle pour le doigt blessé».

Keepersport propose d'ailleurs des gants à quatre doigts à ses clients gardiens de but. La boutique en ligne spécialisée estime même que ce type de modèle est bien plus qu’une simple mesure de rééducation. «Il offre des avantages concrets qui peuvent redonner la confiance nécessaire dans les buts: stabilité et protection maximales, meilleure sensation et sécurité, ainsi que surface de prise plus large.»

Alberto Paleari a profité pleinement de cet équipement pour remettre son équipe dans la bonne direction. Grâce à ses interventions, mais aussi à l'efficacité de son capitaine, l'international croate Nikola Vlasic, le Torino (13e) a pris huit points d'avance sur le premier relégable en Serie A, et peut désormais lorgner vers le haut du classement.

La situation en Italie:

Image
Image: TXT
Plus d'articles sur le sport
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
de Yoann Graber
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
de Sebastian Wendel
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
de Klaus Zaugg
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
La VAR tue le foot suisse
La VAR tue le foot suisse
de Stefan Wyss
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
de Frédérick Nadeau
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
de Romuald Cachod
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
de Klaus Zaugg
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
de Ralf Meile
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
de Sven Papaux
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
LA FEMME DE MÉNAGE Bande Annonce VF (2025) Sydney Sweeney, Amanda Seyfried (1)
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une jeune skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Ancienne championne nationale de descente, Fabienne Wenger a lourdement chuté pour ses débuts en Coupe d’Europe, subissant une perte de connaissance et une commotion cérébrale.
Fabienne Wenger, 19 ans, effectuait cette semaine ses grands débuts sur le front de la Coupe d’Europe, à Saint-Moritz (GR) où deux descentes étaient organisées.
L’article