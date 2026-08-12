Audrey Werro a vécu un moment décisif en Pologne, en mars dernier. image: keystone/watson

Ce moment a tout changé pour la nouvelle star romande de l'athlétisme

La Fribourgeoise Audrey Werro (22 ans) cartonne sur le 800 mètres, y compris cette semaine aux Championnats d'Europe. Elle a eu un immense déclic en début d'année.

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Audrey Werro brille cette année sur le 800 mètres. La Fribourgeoise l'a encore prouvé cette semaine aux Européens de Birmingham, où elle disputera les demi-finales ce jeudi (13h10).

Lors de ses victoires en Diamond League à Stockholm (1’53’’98) et Paris (1’53’’80), elle est devenue seulement la troisième coureuse de l’Histoire à passer sous la barre des 1’54’’. Et personne n’a eu l’impression que la Suissesse avait déjà atteint le sommet de ses capacités.

Audrey Werro et sa célébration désormais culte de la lionne qui rugit, aux Européens 2026 de Birmingham. Image: KEYSTONE

Christiane Berset Nuoffer, qui entraîne Werro depuis junior au sein de son club de toujours, le CA Belfaux, a elle aussi été surprise par ces chronos. Cette enseignante de métier – elle l'a mis entre parenthèses depuis un an – se consacre désormais pleinement à sa protégée. Aussi grâce à sa promotion au comme coach nationale du demi-fond.

Celle qui est aussi la sœur de l'ex-conseiller fédéral, Alain Berset, envisage l’entraînement d’Audrey Werro dans une approche globale. «J’en apprends encore tous les jours en travaillant avec elle», confie la coach.

Christiane Berset Nuoffer, la coach d'Audrey Werro. image: swiss-athletics.ch

Le principal enseignement est «qu’il faut adapter la planification de l’entraînement au rythme de l’athlète». Il est évident qu’un entraîneur nourrit des ambitions pour ses athlètes.

«Mais en réalité, nous devons avant tout respecter les besoins des athlètes et répondre à ce qu’ils demandent»

Christiane Berset Nuoffer a suivi l’évolution d’Audrey Werro dans le détail et étape par étape. Le nombre d’entraînements a été augmenté parallèlement à sa progression scolaire. Dans l’ensemble, cela a bien fonctionné.

«Mais nous avons aussi senti que la charge scolaire provoquait parfois beaucoup de fatigue. En tant qu’entraîneure, je cherchais constamment à savoir jusqu’où je pouvais aller avec l’athlète. Pour cela, il faut vraiment avoir une très bonne connaissance de la personne.»

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Depuis qu’elle a obtenu sa maturité il y a un an, Audrey Werro est sportive professionnelle. Elle explique elle-même que cela lui permet surtout de disposer de nettement plus de temps pour récupérer. Ce temps supplémentaire n’a pas été consacré à une forte augmentation du volume d’entraînement: là aussi, la progression continue de se faire étape par étape.

«Audrey s’entraîne entre dix et douze fois par semaine. Elle ne s’entraîne pas avec des charges extrêmement élevées. Dans notre philosophie, il s’agit en fait simplement de placer les bonnes séances d’entraînement au bon moment. C’est là que je vois ma tâche principale», explique Christiane Berset Nuoffer.

L'importance du bien-être hors de la piste

Elle est par ailleurs régulièrement en contact avec les parents d’Audrey afin de savoir si tout va bien dans sa vie privée.

«Pour moi, il est aussi important qu’elle puisse refaire le plein d’énergie, qu’elle dorme bien et qu’il y ait vraiment des moments où elle puisse bien se détendre.»

Tactiquement, Audrey Werro aime mener les courses. Image: KEYSTONE

Elle constate une grande évolution sur le plan de la confiance en soi chez la coureuse, qui avait franchi pour la première fois la barre des 2 minutes sur 800 m dès l’âge de 18 ans. Après sa quatrième place aux Mondiaux de Tokyo en septembre dernier, elles ont beaucoup travaillé sur l’aspect mental.

Alors qu’Audrey Werro améliore ses chronos d’environ deux secondes par saison depuis plusieurs années, elle a franchi un grand cap psychologique depuis qu’elle a remporté, en mars aux Mondiaux en salle à Torun (Pologne), sa première médaille (argent) lors d’un grand championnat chez les élites. La peur de l’échec lors des grands rendez-vous a laissé place à la conviction qu’elle peut rivaliser avec tout le monde. Sa nouvelle célébration, la lionne qui rugit, reflète cet état d'esprit.

Ce moment – la médaille d'argent aux Mondiaux en salle de Torun 2026 – a fait basculer la carrière d'Audrey Werro. Image: KEYSTONE

Mais malgré ses chronos exceptionnels et ses victoires, l’humilité reste de mise chez la Fribourgeoise. Elle ne parle pas d’or aux Européens, mais se fixe comme objectif de décrocher une médaille. «Pour moi, peu importe sa couleur.»

Adaptation en français: Yoann Graber