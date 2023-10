Ce golfeur était furieux à la Ryder Cup

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy n'a pas du tout apprécié le comportement d'un caddie américain lors de la fameuse compétition qui oppose l'Europe aux Etats-Unis. Les deux hommes ont failli en venir aux mains.

Qui a dit que le golf était un sport pépère? Si elle est associée aux gentlemen et leur flegme, cette activité n'en génère pas moins des émotions. Parfois fortes. On en a eu la preuve samedi à Rome lors de la Ryder Cup, cette célèbre compétition qui oppose l'Europe aux Etats-Unis.

C'est simple: le golfeur nord-irlandais Rory McIlroy et le caddie – la personne qui porte les affaires d'un golfeur et conseille celui-ci sur le parcours – américain Joe Lacava en sont presque venus aux mains en fin de journée.

Remis de ses émotions, Rory McIlroy a remporté son match de simple dimanche contre Sam Burns. Image: keystone

Tout commence sur le parcours, au 18e et dernier trou. Le suspense est à son comble devant des milliers de spectateurs: les deux équipes sont au coude à coude dans cette manche jouée à deux contre deux. L'Américain Patrick Cantlay réussit un excellent coup et conclut. Son caddie, Joe Lacava, célèbre en provoquant le public italien, qui soutient l'Europe, en faisant tournoyer de longs instants sa casquette. Il n'en reste pas là: alors que McIlroy s'apprête à frapper son ultime coup et peut encore égaliser, Lacava le perturbe en restant dans son champ de vision, comme l'informe RMC Sport.

Le cirque de Lacava sur le parcours 📺 Vidéo: twitter

Un premier échange verbal tendu a lieu entre les deux hommes. La suite? Quelques minutes plus tard, ils se recroisent sur le parking, Rory McIlroy sort de ses gonds et semble vouloir en découdre avec le caddie américain. Il faudra finalement l'intervention du golfeur irlandais Shane Lowry et d'un membre de la délégation américaine pour empêcher les deux hommes de s'affronter, relate le Figaro.

L'embrouille sur le parking 📺 Vidéo: twitter

Heureusement qu'ils n'avaient pas de clubs à proximité pour se taper dessus... Dimanche en fin d'après-midi, dernière journée de cette Ryder Cup 2023, l'Europe était toute proche de remporter la compétition. (yog)