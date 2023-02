Henrik Tömmernes emmène Genève-Servette vers les sommets. Image: KEYSTONE

Genève, ses boutiques de luxe, son jet d'eau... et le but de Tömmernes

Le défenseur suédois de Genève-Servette Henrik Tömmernes a réussi un chef-d'oeuvre contre Berne. Il va beaucoup nous manquer.

Ce n'est pas une découverte mais quand même: Henrik Tömmernes est capable de tout. Déjà auteur de deux buts et deux assists vendredi à Lausanne, le défenseur (faut-il le rappeler) de Genève-Servette s'est offert une folie samedi contre Berne: il a passé le puck entre ses jambes et, dos au but, l'a expédié au fond des filets d'un petit coup sec du poignet, en backhand et en mouvement!

Le chef d'oeuvre en vidéo Vidéo: watson

Le Suédois de 32 ans a décidé de rentrer au pays la saison prochaine après six années aux Vernets. Autant dire qu'il manquera non seulement à Genève, mais à la Suisse entière.

Vainqueurs de Berne 5-2, les Servettiens, pour le coup, ont pratiquement assuré leur première place au terme de la saison régulière. Après un premier tiers-temps flamboyant concrétisé par la prouesse d'Henrik Tömmernes, ils ont néanmoins dû trimer pour l'emporter, grâce notamment à un excellent Descloux dans la cage. Ils comptent désormais dix points d'avance sur Bienne et pourraient atteindre la barre des 100 points en cas de succès à Zurich mardi.