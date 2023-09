Laurent Dauphin peut devenir un leader offensif, comme Dominik Kubalik autrefois. Image: keystone

Ambri a-t-il les meilleurs étrangers de la Ligue?

Tout porte à croire que le directeur sportif Paolo Duca a trouvé en Laurent Dauphin une réponse canadienne à Dominik Kubalik et qu'Ambri, qui reçoit Fribourg ce mardi, sera encore dans la première moitié du classement après la Toussaint.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Le mois de septembre est le plus beau mois de l'année en Léventine. La lumière dorée du début de l'automne réchauffe l'âme pendant la journée et, après le coucher du soleil, les matchs organisés dans le temple du hockey illuminent l'esprit. Ce n'est certes pas toujours en automne qu'Ambri joue le meilleur hockey, mais c'est très souvent le cas quand même.

Ce n'est donc pas une surprise si Ambri est en tête du championnat après deux journées et ses victoires contre les Lakers (5-2) et à Kloten (5-1).

Le classement Image: TXT

Le problème, c'est que le jeu du club tessinois ne survit que rarement aux premières nuits de gel. Au plus tard en novembre, lorsque le soleil ne se montre plus derrière les hautes montagnes et que le temple du hockey est plongé dans l'ombre éternelle pendant des semaines, Ambri perd aussi sa place au soleil dans le classement.

La question posée au chef sportif Paolo Duca est donc légitime: jusqu'où Ambri peut-il aller après un début de saison aussi réussi? Plus loin qu'après les débuts de saison, eux aussi réussis, de 2022 et 2021, avec respectivement quatre et trois victoires consécutives? Le Direttore Sportivo d'Ambri n'aime pas ce genre de questions.

«Je ne peux pas lire l'avenir, donc je me concentre sur le présent»

Paolo Duca. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Voilà sans doute le genre de déclarations politiquement correctes qu'il a apprises de son très diplomate président Filippo Lombardi, un sorcier de la politique et de la communication. Mais n'en restons pas là: la question centrale est de savoir s'il y a des signes qui, après un départ réussi, plaident pour un long et beau séjour dans la première moitié du tableau. Exactement comme cela a été le cas lors de la saison 2017/18, lorsqu'Ambri a finalement terminé 5e après une défaite contre Zoug et une victoire à Davos pour commencer.

Paolo Duca parle à nouveau comme Filippo Lombardi. «Nous avons très bien travaillé cet été.» Tout a donc été prévu pour une bonne saison, comme chaque année. Le travail de l'été ne permet donc pas encore de savoir si l'envolée se poursuivra au-delà de la Toussaint, le 1er novembre.

Ce qui est certain, c'est qu'Ambri dépend de son personnel étranger. Ce que les Suisses réalisent avec courage, passion et discipline, seuls les étrangers peuvent le couronner. Dis-moi à quel point les étrangers d'Ambri sont bons et je te dirai combien de temps le club léventin ira bien. La dernière saison de rêve 2018/19 (5e place) a porté le sceau de Dominik Kubalik. Il avait terminé meilleur buteur de la ligue avec 57 points (25 buts) et est depuis devenu millionnaire en NHL.

Dominik Kubalik en 2018/2019. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Depuis, Ambri est à la recherche de son nouveau Dominik Kubalik. Paolo Duca ne l'a pas encore trouvé et ne le trouvera probablement jamais, car le Tchèque reste une exception. Mais si les Tessinois parviennent à bien pourvoir les six postes étrangers, ils peuvent espérer un effet aussi positif que celui produit par Kubalik en son temps.

Or ce qu'on constate après les deux succès initiaux, c'est que tout porte à croire qu'Ambri dispose, toutes positions confondues, des étrangers les plus efficaces depuis le départ de Dominik Kubalik. Paolo Duca rappelle toutefois que «les nouveaux étrangers ont besoin de temps pour s'habituer à notre hockey». Or Ambri en compte deux dans ses rangs: le Canadien Laurent Dauphin (28 ans) et le Suédois Jakob Lilja (30 ans).

Lors de sa deuxième année à Ambri, Dominik Kubalik a inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors des deux premiers matchs du début de saison 2018. Laurent Dauphin et Jakob Lilja ont également quatre points au compteur après les deux premiers matchs de championnat cette saison: 2 buts et 2 assists chacun. Statistiquement, ils sont donc sortis des starting-blocks offensifs aussi bien que Dominik Kubalik en son temps.

Ils sont si bons qu'ils n'ont même pas besoin du temps d'adaptation que le directeur sportif est prêt à leur accorder.

Plus important encore: Dominik Kubalik était un artiste solo. A l'époque, avec 57 unités à son compteur, il possédait presque la moitié de tous les points des étrangers (129). Aujourd'hui, quatre des cinq joueurs de champ étrangers d'Ambri ont déjà laissé leur nom au tableau d'affichage et totalisent 16 points (buts ou assists), soit le meilleur total de la Ligue.

Après deux matches, Ambri a donc statistiquement les meilleurs étrangers de la Ligue, ce qui est une raison d'espérer. L'autre raison, c'est que Laurent Dauphin peut devenir un leader offensif, comme Dominik Kubalik autrefois. D'autant plus qu'en tant que centre, il a encore plus d'influence sur le jeu que l'ailier magique tchèque autrefois. Un recruteur de la NHL a récemment déclaré à propos du Canadien: «Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa combativité. Plus la pression est forte, plus il s'améliore. Il est capable de faire la différence dans un match.»

Interrogé sur le début de saison de ses deux nouveaux attaquants étrangers, Paolo Duca a répondu avec son sens habituel de la mesure: «C'est bien qu'ils aient déjà marqué des buts. Cela enlève beaucoup de pression.» Aux joueurs, mais aussi au directeur sportif.