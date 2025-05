Une athlète atypique veut marquer l'histoire du vélo

«Je suis aux anges à l'idée d'avoir la chance de tenter de battre une nouvelle fois dans ma vie le record de l'heure. Ma véritable carrière cycliste a commencé avec ce record, alors ce serait un rêve parfait de la terminer avec un autre record. Pour moi, ce record représente bien plus qu'une simple performance sportive: il m'a aidée à traverser la période la plus sombre de ma vie. Je suis donc profondément et sincèrement reconnaissante envers toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant toutes ces années, en tant qu'athlète, mais surtout en tant que personne.»