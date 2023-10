Julien Sprunger joue son 1000e match ce samedi soir et écrit l'Histoire

«Je me souviens bien. Un grand, mince et boutonneux (rires). J'avais un copain qui était agent à l'époque. Il m'avait demandé s'il y avait un bon jeune à Fribourg pour s'occuper de ses affaires. Comme Julien s'entraînait avec la première équipe, j'avais eu l'occasion de le voir à l'œuvre. On est allé rencontrer ses parents avec mon ami agent. Des gens qui ressemblaient à mes parents, proches du terroir et humbles. Il est resté trois ou quatre ans avec lui.»

Geoffrey Vauclair, ancien coéquipier