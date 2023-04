Les top scorers zougois, Dario Simion, et genevois, Tanner Richard, ne partagent pas que leur casque jaune: leurs équipes ont le même style de jeu. Image: keystone

Genève et Zoug ont un point commun qui peut les faire triompher ou couler

Les Aigles ont dominé les Zougois 3-1 vendredi dans le 1er acte de leur demi-finale de play-offs. Les deux équipes partagent une similitude tactique à double tranchant.

Il fallait éviter d’avoir sa bière ou son soda rempli à ras bord samedi soir aux Vernets peu après le début du match, ou alors avoir la main très ferme. Parce que les fans, aussi bien Genevois que Zougois, ont eu quelques sursauts de frayeur.

La faute à plusieurs relances ratées ou pucks perdus par les défenseurs des deux camps, qui ont offert de grosses chances de but aux attaquants adverses. Après 10 minutes, on dénombrait déjà quatre occasions dans ce genre de situation. C'est uniquement grâce aux miracles des deux gardiens, Robert Mayer (Genève) et Leonardo Genoni (Zoug), que le score était encore de 0-0 à ce moment.

Du talent, un bloc et une carotte cuite

Même si le coach de Genève-Servette, Jan Cadieux, expliquait après le match que ses joueurs étaient nerveux en début de partie, ce n'est pas la cause principale de ces maladresses. Non, ces offrandes sont la conséquence des risques pris par les défenseurs pour sortir le puck de leur zone proprement, même sous la pression des adversaires. Autrement dit, en construisant le jeu depuis l'arrière, soit en faisant une passe, soit en remontant la rondelle collée à la crosse. «On a joué comme ça toute l’année, ce n’est pas le moment de changer», se justifie Jan Cadieux.

«Le but, c'est de jouer avec le puck. On accepte de prendre le risque de le perdre une ou deux fois» Jan Cadieux, entraîneur de Genève-Servette

Jan Cadieux est un fervent adepte du jeu construit depuis la zone défensive. Image: KEYSTONE

Le technicien concède qu'il faut aussi, parfois, savoir jouer plus simple quand le danger est trop grand. Mais cette obsession d'avancer sur la glace en gardant le contrôle du puck a de quoi rendre les équipes redoutables, quand elles ont la qualité technique nécessaire. C'est le cas de Genève et Zoug.

C'est justement une sortie de zone des plus risquées qui a amené l'ouverture du score zougoise (26e minute): Geisser puis Muggli ont, tour à tour, tenté de percer le forechecking des Aigles avec, les deux fois, des pertes de puck. Heureusement pour eux, leur coéquipier, Lino Martschini, interceptait une passe genevoise et filait à toute vitesse vers le but adverse. Après un relais avec Leuenberger, c'est lui qui était à la conclusion de cette action éclair.

La vitesse, c'est aussi ce qui caractérise ce style de jeu ultra-construit. Celui-ci exige, dès lors, une technique impeccable. «Tu dois être en confiance pour le pratiquer», valide Marco Maurer, défenseur de Genève-Servette.

«Aujourd'hui, tous les hockeyeurs ont davantage confiance avec le puck, alors ils essaient d’en faire quelque chose plutôt que de le balancer en fond de patinoire» Marco Maurer, défenseur de Genève-Servette

Oui, le niveau technique des défenseurs a progressé. Des artistes comme les Servettiens Henrik Tömmernes ou Sami Vatanen en sont la preuve. Pour poser ce jeu léché, il faut aussi une organisation tactique très bien rodée. «L'idée, c'est que les cinq joueurs montent ensemble en bloc, il n'y a plus de carotte qui reste plantée devant», décortique Jan Cadieux.

Vikings inspirants et attaquants flexibles

Les amateurs de foot verront de fortes similitudes avec ce qui se fait actuellement en football, où de nombreuses équipes mettent un point d'honneur à construire le jeu depuis l'arrière, en ayant quasiment aboli les longs dégagements du gardien. Avec, là aussi, parfois des gros risques qui ont amené des bourdes voire des buts gag.

Marco Maurer et ses coéquipiers veulent construire le jeu depuis l'arrière, quitte à prendre des risques. Image: KEYSTONE

D'ailleurs, David Aebischer, défenseur de Rapperswil – une équipe qui a cet esprit joueur comme Genève, Zoug et Bienne, notamment – qualifiait ce style de «tiki taka du hockey sur glace», ce jeu fait d'une multitude de passes courtes caractéristique du FC Barcelone. La référence fait rire Marco Maurer. «Oui, il y a parfois un peu de ça». Mais le colosse recadre:

«Ce style construit en hockey vient de Suède et de Finlande. Et on a beaucoup de Scandinaves (réd: notamment les coachs de Zoug, Rapperswil et Bienne) dans le championnat suisse. C'est le hockey moderne» Marco Maurer

Ce n'est pas forcément le jeu qu'il apprécie le plus comme spectateur. «Parfois, ça peut être plus ennuyant à regarder», reconnaît-il. Parce que, forcément, ça frotte un peu moins contre la bande et on peut se lasser de longues séquences de possession.

Si ce sont les défenseurs qui sont les acteurs de ce changement de paradigme, les attaquants y jouent aussi un rôle. «Les attaquants se placent davantage entre les défenseurs adverses pour couper les lignes de passe. Avant, ils venaient plutôt directement contre le défenseur», observe Marco Maurer. Les coachs doivent aussi ajuster le pressing, comme l'explique Jan Cadieux:

«Entre le premier forechecker et la deuxième vague, on ne doit pas créer trop d’espace. Il faut être encore plus compact. Si l'adversaire arrive à faire cette relance et prend de la vitesse en zone neutre, ça devient dangereux.» Jan Cadieux

Les Genevois savent donc parfaitement ce qu'ils doivent faire pendant l'acte II dimanche dès 20h00 à Zoug pour que leurs fans n'aient pas de sueurs froides et puissent profiter de leur boisson en ne la renversant pas.