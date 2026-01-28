La 8e journée de phase de ligue propose notamment un duel entre Sommer et Kobel.

Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix

La phase de ligue se termine ce mercredi soir avec 18 matchs à la même heure (21h). On vous dit ceux que l'on regardera et pourquoi.



La dernière journée de la phase préliminaire promet du grand spectacle, avec des enjeux sur la plupart des terrains.

Le programme 🍿 Image: X

Le problème, c'est que toutes les parties se disputent ce mercredi soir à la même heure (21h). Il faudra faire un choix ou accepter de ne voir que des bouts de match. Voici ce que les journalistes de watson ont décidé.

Romuald Cachod regardera Bruges-Marseille

L’affiche n’est pas ronflante, mais c’est celle du cœur. D’un côté, un club belge avec lequel j’ai été amené à travailler. De l’autre, l’OM, avec qui j’ai toujours eu une affinité.

En outre, ce match revêt un fort enjeu pour les deux équipes, puisqu’elles n'ont toujours pas assuré leur qualification. 27e avec sept points, le Club Bruges doit impérativement s'imposer pour poursuivre sa campagne. De son côté, l'OM (19e, neuf points) peut voir venir. Ses chances de qualification sont supérieures à 80%. Mais le risque d’un scénario catastrophe plane, ce qui confère à cette rencontre une certaine tension.

Julien Caloz suivra le multiplex

Si j'avais dû choisir un seul match, cela aurait été Naples-Chelsea, parce qu'il est décisif pour les deux équipes et parce que la présence d'Estevao est un formidable teaser. Mais il y a trop d'enjeux, sur trop de terrains, pour ne choisir qu'une partie, si bien que je me connecterai sur le multiplex proposé par blue Sport.

Joueur spectaculaire, Estevao (en bleu) a inscrit 3 buts en 6 matchs de Ligue des champions cette saison. Image: Chelsea FC

Certains puristes n'aiment pas les retransmissions simultanées, estimant qu'il est impossible de suivre un match correctement en n'en voyant que des extraits. C'est sans doute vrai, mais le multiplex est surtout une machine à rebondissements, un manège à émotions qui ne déçoit jamais. Et puis, cela évite de veiller tard pour voir ce qu'il s'est passé sur les autres terrains. Un jour de semaine, c'est bon à prendre.

Yoann Graber ne manquera pas Dortmund-Inter

S'il y a UN match à regarder, c'est bien ce Borussia Dortmund-Inter Milan. La première raison? Le duel des gardiens suisses, évidemment! L'ex-chouchou des fans de la Nati, Yann Sommer (Inter), contre son successeur dans la cage (mais pas encore dans les cœurs), Gregor Kobel. Une sorte de match dans le match.

Yann Sommer et Gregor Kobel.

On se réjouit aussi beaucoup de voir un autre Suisse: Manuel Akanji, défenseur central de l'Inter. D'autant plus que ce match est spécial pour lui: il affronte son ancien club.

En plus de toutes ces «suissités», cette rencontre revêt un enjeu particulièrement fort: l'Inter (14e) peut encore se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Dortmund (16e), lui, doit assurer sa place parmi les barragistes. Un autre argument pour regarder ce match? Le sublime public du Borussia et son mythique mur jaune, qui savent mettre l'ambiance comme presque personne d'autre. Chair de poule garantie!

Sven Papaux optera pour Monaco-Juventus

Si le club de Denis Zakaria traverse une passe difficile en championnat, il se doit impérativement de montrer un nouveau visage en Ligue des champions, conquérant et ambitieux, pour reprendre son souffle. En face, la Juventus respire depuis l'arrivée de Luciano Spalletti, qui a remplacé Igor Tudor sur le banc: huit victoires en treize rencontres de Serie A, dont une correction infligée à Naples le week-end dernier (3-0).

Les deux formations abordent donc ce rendez-vous dans des états de grâce contrastés. Mais le bras de fer qui s'annonce au stade Louis-II promet d'être captivant: d'un côté, une équipe monégasque déterminée à relever la tête par l'intensité physique et la force du défi; de l'autre, une Vieille Dame portée par une nouvelle vision du jeu et une jouerie toute neuve. Mercredi, ce sera une guerre d'égos face à une vista retrouvée.