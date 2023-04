On saura ce jeudi soir qui de Genève-Servette ou du HC Bienne sera champion de Suisse 2022/2023. Image: sda

Ecran géant, patinoire pleine: Genève se prépare à une folle soirée

Genève-Servette et le HC Bienne s'affrontent ce soir dès 20h00 aux Vernets pour le titre de champion suisse. Watson y est et vous fait vivre l'ambiance de l'intérieur.

21°C, un soleil qui tape, des gens en t-shirt dans la rue: difficile de penser qu'à Genève se joue ce soir le match le plus important de la saison de hockey sur glace, un sport généralement associé au froid et à l'hiver.

Et l'ambiance en ville et près de la patinoire ne permet pas plus d'imaginer pareil événement sur le coup de 20h00. Trois heures avant le match, aucun maillot, écharpe ni drapeau aux couleurs des deux équipes ne sont visibles dans les rues. Une exception: les trams, qui ont hissé le drapeau du Genève-Servette sur leur toit à côté du drapeau cantonal.

Les trams genevois sont prêts pour ce match décisif. image: watson

Mais, c'est certain, l'atmosphère va se réchauffer dans les prochaines heures aux abords des Vernets: tous les billets ont été vendus mercredi en moins d'une minute et demi! Parmi les heureux élus, il y a beaucoup de Biennois qui feront le déplacement, de quoi pimenter cet avant-match.

Il suffit de faire un tour sur la plateforme Ricardo pour se rendre compte que cet ultime duel dépasse tout entendement niveau engouement: jeudi après-midi, des billets en place assise étaient proposés au prix de... 1200 francs! Pour des places debout, il fallait compter jusqu'à 400 CHF. Un fan de hockey venu de Fribourg spécialement pour cette partie nous avouait par exemple:

«Personnellement, pour un match comme ça, je mets jusqu'à 500 francs. Et un pote m'a dit pareil» Un fan de hockey fribourgeois

image: capture d'écran ricardo.ch

Toutes les personnes qui se rendront aux Vernets ce jeudi soir sont prêtes pour vivre un moment historique de l'histoire du sport suisse!