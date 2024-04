image: keystone/shutterstock

Ces 5 stars des ZSC Lions ont une motivation supplémentaire

L'effectif zurichois regorge de stars. Pour autant, cinq de leurs plus grands joueurs n'ont jamais été champions. Ils ont faim de succès - encore plus que les autres.

Les ZSC Lions ont actuellement la meilleure équipe de notre championnat. Peut-être même la meilleure formation que l'on ait connu en play-off. De l'attaque à la défense, de la première à la quatrième ligne, il n'y a quasiment que des joueurs de haut niveau dans les rangs zurichois. Pourtant, et c'est étonnant, cinq de leurs principales stars sont encore à la poursuite d'un premier titre de champion.

Denis Malgin

Le Soleurois était présent lors de la dernière finale des ZSC Lions - celle perdue il y a deux ans contre Zoug, alors que son équipe menait 3-0 dans la série. Et parce que son talent n'a pas été reconnu à sa juste valeur outre-Atlantique, il est revenu en Suisse à 27 ans, en pleine force de l'âge, après une deuxième tentative en NHL.

Malgin est à la base du succès des ZSC Lions. image: keystone

Denis Malgin compte plus de 250 matchs aux Etats-Unis et une participation olympique. Bien qu'il ait remporté l'insignifiante Coupe de Suisse en 2016, il ne possède aucun titre de champion. Le transfuge de NHL n'a pas le pédigree qu'on voudrait lui prêter. Il a même perdu une autre finale avec les Zurichois, en 2015, année du dernier titre du HC Davos. Malgin compte également une défaite en quart de finale, avec Lausanne, contre l'équipe pour laquelle il joue cette année.

Yannick Weber

L'ancien joueur des Canadiens de Montréal dispute également sa troisième finale de play-off, en assumant le rôle clé que Zurich lui a attribué en défense à son retour de NHL (541 matchs joués). Preuve que ce joueur est important, il possède de loin le meilleur rapport plus/moins des ZSC Lions depuis le début des séries éliminatoires (11).

Weber est l'un des hommes forts de l'effectif zurichois. image: keystone

Yannick Weber a perdu en 2017 la bataille pour la Coupe Stanley avec les Predators de Nashville, aux côtés de Roman Josi. Les deux hommes étaient opposés aux Penguins de Pittsburgh de Sidney Crosby et Yevgeni Malkin. Et il y a deux ans, Weber était lui aussi présent lors de la finale perdue contre Zoug. Plus jeune, lorsqu'il jouait avec les Rangers de Kitchener, il s'est incliné en finale de la Coupe Memorial, remise à la meilleure équipe junior de la Ligue canadienne de hockey.

Denis Hollenstein

La situation de Denis Hollenstein est particulière, car son père Felix est devenu quatre fois champion de Suisse dans les années 90. Hollenstein a échoué en finale avec Kloten contre Davos en 2011, puis en 2022, comme ses coéquipiers, face à Zoug. Il compte également une défaite en finale du Championnat du monde, à Stockholm face à la Suède.

Denis Hollenstein. image: keystone

En 2018, l'ailier a quitté Kloten pour rejoindre les ZSC Lions, qui venaient d'être titrés. Avec plus de 700 matchs de National League à son actif, Hollenstein a réalisé de solides séries éliminatoires jusqu'à présent et a plus que mérité une troisième chance de décrocher un titre de champion national.

Sven Andrighetto

Lorsque Sven Andrighetto est revenu dans son club formateur, il y a quatre ans après neuf saisons passées en Amérique du nord et en Russie, il ne cachait pas ses ambitions: collectionner les titres de champion. Après avoir échoué en finale en 2022, celui qui a glâné une breloque en argent avec la Nati veut désormais tenir la promesse qu'il a faite. Et pour ce faire, il accepte de jouer avec un corset, après de récents pépins physiques au haut du corps.

Dean Kukan

Autre joueur de renom de l'effectif zurichois à n'avoir jamais été titré: Dean Kukan. Et pourtant, il a disputé 182 matchs de NHL, 155 rencontres en Suède et décroché l'argent au Championnat du monde, un événement auquel il a participé à six reprises. Il s'est forgé un nom, pas un palmarès.

Un mélange parfait

Les hommes que nous venons de mentionner ont faim, mais ils pourraient aussi être timorés, pris par la pression du titre qui leur échappe, malgré leur expérience du haut niveau.

Ils sont néanmoins accompagnés par des joueurs qui ont déjà triomphé, à une ou plusieurs reprises. Patrick Geering, Christian Marti, Chris Baltisberger et Reto Schäppi ont gagné avec les ZSC Lions, de même pour Yannick Zehnder avec Zoug, Simon Bodenmann avec le CP Berne, Simon Hrubec en République tchèque et en Russie, Mikko Lehtonen en Suède et Rudolfs Balcers en Norvège. De son côté, Juho Lammikko est double champion du monde.

L'entraîneur Marc Crawford connaît également la recette. Le Canadien a remporté la Coupe Stanley avec le Colorado en 1996. Puis en 2014, il menait les ZSC Lions au titre.

Tout parle en faveur de Zurich dans cette finale. La question n'est pas de savoir qui gagnera, mais plutôt quand les ZSC Lions le feront!? Lorsque cela se produira, cinq des plus grandes stars de l'effectif vivront le moment d'une manière encore plus spéciale.

(sda/kat/roc)