Ce sont les raisons de l’échec du HC Fribourg-Gottéron

Toujours en quête d'un premier titre de champion, les Dragons ont encore échoué en play-off. Les attentes étaient semble-t-il trop élevées. Voici les raisons de cet échec.

Il y avait de grands espoirs du côté de Fribourg-Gottéron. Mais comme toujours, il ne reste rien, si ce n'est les yeux pour pleurer. Andrej Bykov se retire, après 803 matchs de National League et pas le moindre titre de champion à son palmarès. Christian Dubé, lui, lâche sa double casquette, et n'occupe désormais que le rôle d'entraîneur.

La série face à Lausanne a été serrée. Cinq matchs ont été disputés âprement, mais le LHC s'est néanmoins montré clairement plus fort. «Lausanne a été meilleur que nous», a concédé Dubé. «Ils ont trouvé le moyen de gagner, pas nous», a ensuite expliqué le technicien.

Fribourg-Gottéron avait pour la toute première fois de son histoire récolté plus de 100 points à l'issue de la saison régulière. L'équipe brillait à la deuxième place du classement et nourrissait de grandes ambitions. L'échec n'est toutefois pas si surprenant. Il y a plusieurs éléments qui permettent de l'expliquer.

Un effectif trop restreint

Tout au long de la saison, Fribourg a été épargné par les blessures. Cela a permis de masquer la profondeur limitée du banc.

Mais en play-off, Raphael Diaz, Killian Mottet, Benoît Jecker et Mauro Jörg étaient au moins partiellement absents.

Mais la malchance n'est pas liée aux blessures. A Gottéron cette saison, on s'est uniquement reposé sur quelques hommes pour marquer des buts. D'ailleurs en demi-finale, seuls le top scorer Marcus Sörensen et Ryan Gunderson ont fait trembler les filets à deux reprises sur l'ensemble des cinq matchs. Le LHC comptait dans ses rangs sept buteurs différents, dont cinq avec deux buts ou plus. Il jouait systématiquement avec quatre trios. Dans une série aussi serrée et compétitive, cela vaut son pesant d’or.

Marcus Sörensen n'était pas aussi performant que durant la saison régulière, mais ses coéquipiers l'ont aussi laissé tomber. image: keystone

Un gardien moins bon

Le dernier rempart lausannois, Connor Hughes, a joué son rôle dans la qualification du LHC. Et cela doit être difficile à encaisser pour Christian Dubé, qui l'a laissé partir après trois saisons passées à Fribourg, misant sur Reto Berra. Le double médaillé d'argent avec la Nati est revenu en force après son opération au dos. Mais à 37 ans, il a été éclipsé en demi-finale par celui qui débute en play-off: Hughes, de dix ans son cadet.

Le coach lausannois Geoff Ward a donné un peu de répit à Connor Hughes lors de l'acte I. Ensuite, le Canado-Suisse a stoppé 96,69 % des tirs adverses. Berra était à 92,57 %, ce qui n'est pas mauvais. Mais lors de son douzième match en 26 jours, il n'était plus aussi convainquant.

Une équipe vieillissante

Dix des joueurs Fribourgeois ont 32 ans ou plus. Comme les Dragons ont été peu impactés par les blessures en 2023/2024, ils ont pratiquement joué la saison complète. En demi-finale, beaucoup d’entre eux semblaient de plus en plus épuisés.

Le manque de pouvoir pénétrant

En saison régulière, aucune équipe n'a marqué plus de buts que Fribourg-Gottéron. 175, soit 3,3 par match. Une fois les deux premières rencontres des quarts de finale passées, lors desquelles le HC Lugano s'est montré très faible, seuls 17 buts ont été inscrits en 10 matchs de play-off. Un ratio quasiment divisé par deux par rapport à la saison régulière.

Fribourg a eu suffisamment d'occasions, mais a manqué de sang-froid et de détermination devant le but. Lucas Wallmark, Julien Sprunger et Sandro Schmid, entre autres, n'ont pas marqué en demi-finale, tandis que Christoph Bertschy, Jacob De la Rose et Andreas Borgman n'ont pas inscrit le moindre point.

L'attaque fribourgeoise s'est désintégrée en play-off. image: keystone

Un coach battu

En cinq saisons à la tête de Gottéron, Dubé n'a remporté que deux séries. L'une contre Lausanne (il y a deux ans) et celle face au HC Lugano cette année. C'est peu pour un club aussi ambitieux.

L'analyse de Julien Sprunger n'est pas dirigée contre Dubé, mais elle laisse à réfléchir: «On l'a déjà vu lors des quarts de finale contre Lugano: l'adversaire a su s'adapter à notre style de jeu». Le capitaine fribourgeois de longue date a ensuite ajouté: «Lausanne a réalisé la même chose. Nous avons eu beaucoup plus de mal à réagir face à l'adversaire». Autrement dit, Christian Dubé a été battu stratégiquement par son homologue lausannois.

En conclusion, Fribourg-Gottéron a accompli beaucoup de choses ces dernières années. Le club, autrefois en difficulté financière, s'est imposé parmi les cadors de National League. Les fondations sont bonnes. L'euphorie dans la région est immense. La nouvelle arène est un chef-d'œuvre. Et elle fait toujours salle comble.

D'autres équipes comme les ZSC Lions ou le HC Lausanne ont un budget plus important. S'ils font leur travail correctement, Gottéron ne pourra pas rivaliser. La saison prochaine s'annonce encore plus exigeante pour les Fribourgeois. Car ils joueront la Ligue des champions et la Coupe Spengler. Le calendrier sera bien plus lourd que cette année. Et c'est un danger compte tenu de l'effectif limité et de l'âge avancé de certains joueurs.

