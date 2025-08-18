beau temps21°
DE | FR
burger
Sport
Montagne

Alpinisme: Marco Confortola accusé de tricherie

Des accusations de tricherie secouent l'alpinisme

Une violente querelle a lieu dans la discipline: un alpiniste italien reproche à son confrère et compatriote, Marco Confortola, de n'avoir pas réussi les ascensions qu'il revendique et d'avoir truqué une photo.
18.08.2025, 11:5518.08.2025, 11:55
Plus de «Sport»
Un article de
t-online

L’alpiniste italien Marco Confortola est accusé d’avoir triché lors de ses expéditions sur les plus hauts sommets du monde. Âgé de 54 ans, il avait annoncé en juillet avoir gravi le Gasherbrum I, son 14e «8000». Il aurait ainsi rejoint le cercle très restreint d’une cinquantaine d’alpinistes ayant conquis tous les sommets de plus de 8 000 mètres.

La photo de Marco Confortola au sommet du Gasherbrum I

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Image: Marcoconfortola.it

Mais aujourd’hui, de sérieux doutes planent sur ses exploits. Selon un article du quotidien italien Il Messaggero, le célèbre alpiniste Simone Moro l’accuse d’avoir truqué une photo: Confortola aurait utilisé un cliché de l’Espagnol Jorge Egocheaga tout en haut du Lhotse – un autre sommet de l'Himalaya – et s’y serait inséré par photomontage.

La photo de Jorge Egocheaga au sommet du Lhotse

Image
Image: Jorge Egocheaga

Plusieurs exploits tronqués

Marco Confortola n’aurait pas atteint le point culminant de plusieurs autres ascensions. Un sherpa rapporte qu’il se serait arrêté environ 100 mètres sous le sommet du Kangchenjunga. Sur le Makalu, un alpiniste indien affirme qu’il aurait renoncé à quelque 90 mètres du but.

À l’Annapurna, le grimpeur Silvio Mondinelli confirme qu’en 2006, Confortola n’avait atteint que l’arête, sans parvenir au sommet. Pourtant, il est répertorié dans les bases de données comme un «finisher». D’après Simone Moro, il se disait déjà depuis longtemps dans les cercles d’alpinistes que tous les succès revendiqués par Confortola n’étaient pas authentiques.

Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge

Le principal intéressé a rejeté ces accusations. Selon lui, ses collègues, à l’image de Moro, ne sont mus que par la jalousie. «Mais pour qui se prend Simone Moro?», s'est fâché Marco Confortola, rappelant que sa survie au K2 en 2008 – il est l'un des trois survivants d'une expédition qui a fait onze morts, après laquelle il a été amputé de tous ses orteils à cause d'engelures – lui vaut encore aujourd’hui de la rancune. (watson news/yog)

Plus d'articles sur le sport

Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Immersion au championnat du monde du cri de la mouette
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
Tadej Pogacar, le meilleur cycliste du monde et récent vainqueur du Tour de France, a débarqué à Morges dimanche matin. Mythique.
On allait quitter le café Green Gorilla, où on avait passé une partie de la matinée de dimanche, quand on a aperçu un homme vêtu d'un maillot de champion du monde cycliste pénétrer dans la boutique.
L’article