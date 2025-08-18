Des accusations de tricherie secouent l'alpinisme

Une violente querelle a lieu dans la discipline: un alpiniste italien reproche à son confrère et compatriote, Marco Confortola, de n'avoir pas réussi les ascensions qu'il revendique et d'avoir truqué une photo.

L’alpiniste italien Marco Confortola est accusé d’avoir triché lors de ses expéditions sur les plus hauts sommets du monde. Âgé de 54 ans, il avait annoncé en juillet avoir gravi le Gasherbrum I, son 14e «8000». Il aurait ainsi rejoint le cercle très restreint d’une cinquantaine d’alpinistes ayant conquis tous les sommets de plus de 8 000 mètres.

La photo de Marco Confortola au sommet du Gasherbrum I Image: Marcoconfortola.it

Mais aujourd’hui, de sérieux doutes planent sur ses exploits. Selon un article du quotidien italien Il Messaggero, le célèbre alpiniste Simone Moro l’accuse d’avoir truqué une photo: Confortola aurait utilisé un cliché de l’Espagnol Jorge Egocheaga tout en haut du Lhotse – un autre sommet de l'Himalaya – et s’y serait inséré par photomontage.

La photo de Jorge Egocheaga au sommet du Lhotse Image: Jorge Egocheaga

Plusieurs exploits tronqués

Marco Confortola n’aurait pas atteint le point culminant de plusieurs autres ascensions. Un sherpa rapporte qu’il se serait arrêté environ 100 mètres sous le sommet du Kangchenjunga. Sur le Makalu, un alpiniste indien affirme qu’il aurait renoncé à quelque 90 mètres du but.

À l’Annapurna, le grimpeur Silvio Mondinelli confirme qu’en 2006, Confortola n’avait atteint que l’arête, sans parvenir au sommet. Pourtant, il est répertorié dans les bases de données comme un «finisher». D’après Simone Moro, il se disait déjà depuis longtemps dans les cercles d’alpinistes que tous les succès revendiqués par Confortola n’étaient pas authentiques.

Le principal intéressé a rejeté ces accusations. Selon lui, ses collègues, à l’image de Moro, ne sont mus que par la jalousie. «Mais pour qui se prend Simone Moro?», s'est fâché Marco Confortola, rappelant que sa survie au K2 en 2008 – il est l'un des trois survivants d'une expédition qui a fait onze morts, après laquelle il a été amputé de tous ses orteils à cause d'engelures – lui vaut encore aujourd’hui de la rancune. (watson news/yog)