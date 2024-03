L'attaquant tchèque Jan Dufek n'a pas été étranger à la bonne saison du Marseille Hockey Club. image: @spartiatesmarseille

Marseille est en train de devenir une ville de hockey

La cité phocéenne vibre à l'unisson pour les joueurs de l'OM. Un autre club professionnel parvient néanmoins à se faire une place dans le cœur des Marseillais, dans un sport pour le moins inattendu: le hockey sur glace.

Il y a l'OM et rien d'autre. C'est ainsi que le paysage sportif phocéen a souvent été décrit par le passé. Ceci n'est toutefois plus tout à fait vrai aujourd'hui, puisque les Spartiates - le club de hockey de la ville de Marseille - ne cessent de se développer.

L'Olympique de Marseille reste évidemment cette équipe phare qui émeut les Marseillais chaque week-end. Sa popularité est incontestée et va au-delà des Bouches-du-Rhône. En Suisse aussi, l'OM a ses fidèles.

Le Vélodrome, bien plus qu'un simple stade. Image: Shutterstock

A Marseille, bien des clubs ont souffert face à ce géant qui monopolise spectateurs, partenaires et visibilité médiatique. Le GS Consolat en est le parfait exemple. Il a longtemps rêvé du monde professionnel, butant deux saisons à la 4e place de National avant de disparaître. Dans le département du 13, d'autres équipes de football sont passées par des moments difficiles.

Istres, club emblématique de D2, évolue aujourd'hui en National 3. Quid d'Arles-Avignon? La formation arpente désormais les terrains de Régional 2, 14 ans après son ascension folle vers la Ligue 1.

Il n'y a pas que les clubs de foot voisins de l'OM qui peinent à percer dans la cité phocéenne ou à proximité. Les sports collectifs où Marseille ne brille pas sont légion. Il n'y a par exemple aucun club professionnel de basketball dans la ville aux 873'000 habitants. Le handball, le rugby et le volleyball sont également délaissés. Mais des équipes professionnelles existent néanmoins dans ces disciplines si l'on ouvre à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. Provence Rugby, formation de Pro D2 basée à Aix, est l'une d'entre elles.

La montée en puissance du hockey

C'est dans ce contexte particulier que les Spartiates ont intégré cette saison la Ligue Magnus, l'élite du hockey français, sur tapis vert. L'ascension fut rapide puisque le Marseille Hockey Club n'existe que depuis 2012.

Il ne lui a donc fallu que 11 ans pour enchaîner trois montées.

Les Phocéens ont achevé leur première saison régulière au plus haut niveau à une surprenante 5e place. Un véritable exploit en tant que néo-promu. La saison s'est finalement terminée mercredi au premier tour des play-offs, mais les Marseillais étaient proches de se hisser en demi-finale. Ils n'ont perdu que 2-1 à l'extérieur au match 7.

Malgré l'élimination, la saison reste réussie. Marseille continue son apprentissage et les performances de l'équipe ont largement été saluées. Luc Tardif Jr a été élu meilleur entraîneur du championnat et Marek Ciliak a obtenu le trophée de meilleur gardien.

La plus grande patinoire de France

Les résultats sportifs sont excellents. Mais les hockeyeurs ne sont pas les seuls à réaliser du bon travail. On s'active également en interne. Les Spartiates ont ainsi reçu le prix de la meilleure innovation marketing pour leurs affiches de match.

Tout est mis en œuvre pour remplir le Palais omnisports Marseille Grand Est. Une mission loin d'être évidente, car même si l'écrin - achevé en 2009, et qui se devait de devenir le lieu de résidence d'une équipe compétitive - est moderne, il s'agit tout de même de la plus grande patinoire permanente de France (5'600 places, mais la capacité est généralement ramenée à 5'504 par le club, car certains sièges ne bénéficient pas d'une visibilité optimale).

Lors de cette saison régulière, les Spartiates ont enregistré la meilleure affluence de la ligue: 4'032 spectateurs en moyenne. Lundi face à Bordeaux, à l'occasion du match 6 des quarts de finale, le club a battu son record. Ils étaient 5'576 présents dans la patinoire. Tous espéraient célébrer la qualification en demi-finale à la maison, Marseille menant alors 3-2 dans la série.

Bientôt au Vélodrome ?

Ce qui frappe dans cette patinoire, c'est évidemment cette ferveur, qui rappelle le Stade Vélodrome. Les joueurs et les supporters arborent le bleu et le blanc, les couleurs de la ville, mais aussi celles de l'OM. Et les chants ressemblent à s'y méprendre à ceux entonnés dans les virages du mythique stade olympien.

Etant donné la «Spartiatemania» qui envahit la cité phocéenne, la prochaine étape semble être l'organisation d'un Winter Classic au stade Vélodrome. A en croire La Provence et le JDD, il y aurait déjà des discussions. Les Spartiates ne le nient pas mais tempèrent néanmoins, précisant que mettre sur pied un tel événement dès l'hiver prochain paraît difficile.

«Cela reste pour l'instant à l'état de projet. Il n'y a rien de concret» Jonathan Zwikel, directeur général du club, au journal La Provence

Le succès du Marseille HC dans la cité phocéenne a de quoi surprendre, d'autant que le hockey n'est pas aussi populaire en France qu'il ne l'est en Suisse. Et en dehors des clubs tricolores bien établis à Rouen, Angers et Amiens, ce sport est historiquement implanté dans les Alpes (Grenoble, Briançon, Gap ou encore Chamonix).

Désormais dans les Bouches-du-Rhône, la glace ne sert plus uniquement à accompagner le pastis. Elle rassemble aussi le peuple marseillais à la patinoire.