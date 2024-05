L'Allemagne détrône le hockey suisse

La saison 2023/2024 de National League est derrière nous. A l'heure du bilan extra-sportif, un élément frappe. Malgré la présence de plus de 3 millions de fans dans les patinoires helvétiques, la ligue allemande de hockey sur glace est devenue celle qui attire le plus de spectateurs en Europe. La Suisse est battue, tout comme le CP Berne, dépassé par les Kölner Haie après 22 saisons au sommet.

L'équipe d'Allemagne de hockey sur glace est connue pour être la bête noire de la Nati. Elle l'a éliminée à plusieurs reprises ces dernières années lors de compétitions internationales majeures. Aux Jeux olympiques 2018, au Championnat du monde 2021 ou encore lors du dernier Mondial.

Désormais, c'est au tour de la ligue allemande de prendre le dessus sur son homologue helvétique. Du moins en ce qui concerne le remplissage des patinoires.

La première division suisse n'occupe plus la place de n°2 au classement des affluences, juste derrière la NHL, et c'est un petit séisme tant la National League était solidement installée à cette position depuis 2013. Pourtant, il y a encore quelques semaines, notre ligue enregistrait à l'issue de la saison régulière un nouveau record de fréquentation. Avec 7130 spectateurs en moyenne, nous évoquions même un chiffre sans précédent en Europe. Mais il a rapidement été dépassé par la Deutsche Eishockey Liga (DEL), qui a fourni ses résultats par la suite.

Le championnat allemand a communiqué des données légèrement supérieures: 7162 personnes en moyenne, soit près de 22 % en plus par rapport à l'exercice précédent. Une augmentation conséquente, en partie expliquée par les excellents résultats de l'équipe nationale d'Allemagne, finaliste du Mondial 2023 après avoir battu en demi-finale les Etats-Unis.

«Nous avons connu une croissance extrêmement élevée. Le hockey allemand n’a jamais suscité autant d’intérêt. Le succès de l'équipe nationale aide. Mais il faut tout de même vendre les billets sur place» Gernot Tripcke, directeur général de la DEL

Si toutes les patinoires allemandes ont mieux rempli leurs tribunes en 2023/2024, une équipe en particulier a impressionné, ce qui explique aussi pourquoi la DEL a dépassé la National League cette saison. Les Kölner Haie, le club attirant le plus de spectateurs en Allemagne depuis cinq ans, ont significativement augmenté leur taux de remplissage, passant en une année de 13'901 à 16'993 spectateurs en moyenne. Bien sûr, leur patinoire, la Lanxess Arena, le permet. Sa capacité est évaluée à 18'500 places.

Les Requins ont donc dépassé le CP Berne, qui caracolait en tête du classement des affluences européennes depuis 2002, côté club. Ils ont également établi un nouveau record continental, effaçant des tablettes la saison 2016/2017 des Bernois (moyenne à 16'339 spectateurs lors de cet exercice). Cette montée en puissance sur les rives du Rhin est liée à l'engouement qui a accompagné l'équipe de la première à la dernière journée de saison régulière.

Après 21 ans sans titre, les Colonais ont retrouvé des ambitions suite à des arrivées marquantes à l'intersaison. Des joueurs expérimentés, passés par la NHL et la KHL, ont gonflé les rangs de l'effectif. Soutenu par les actionnaires, l'entraîneur Uwe Krupp a pu constituer la formation dont il rêvait. La préparation puis le début d'exercice ont confirmé les promesses. Une formation résolument offensive s'apprêtait à peser sur le championnat. Mais les Kölner Haie n'ont pas tenu le rythme. Incapables de réaliser des séries, ils n'ont pris que la huitième place à l'issue de la saison régulière, et ont été éliminés par le neuvième en pré-play-offs.

Si la saison prochaine, l'engouement se poursuit en Allemagne, et plus particulièrement à Cologne, il sera difficile pour le CP Berne de retrouver sa première place européenne en terme de fréquentation. La National League, elle, est loin d'avoir dit son dernier mot. Langnau inaugurera à l'automne une tribune supplémentaire. Fribourg-Gottéron, 13e meilleure affluence européenne en 2023/2024, tout en évoluant à guichets fermés lors de chacune de ses rencontres, pourrait encore voir sa BCF-Arena gagner quelques sièges. A plus long terme, les projets ambitieux ne manquent pas. Zug, déjà à l'étroit, verra plus grand à l'horizon 2028, année durant laquelle Genève-Servette devrait inaugurer sa patinoire à 8'500 places.