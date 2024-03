Aeschlimann boit du petit lait depuis le début des séries finales. Image: KEYSTONE

«Le gardien de Davos est entré dans la tête des Lausannois»

Sandro Aeschlimann dégoûte les attaquants du LHC depuis cinq matchs. L'acte VI est prévu ce mercredi et c'est celui de la dernière chance pour les Vaudois. Doivent-ils changer leur manière de jouer?

Depuis le début du quart de finale des play-off entre Lausanne et Davos, le scénario est toujours le même: les Vaudois s'épuisent en multipliant les shoots en direction d'un Sandro Aeschlimann exceptionnel, tandis que les Grisons opèrent en contre de façon redoutable. Résultat: le LHC est mené 3-2 dans la série par un adversaire bien moins fort que lui. Toute la question, à l'aube du 6e acte ce mercredi (20h), est de savoir si Lausanne doit continuer à jouer de la même manière s'il veut avoir une chance de se qualifier pour les demi-finales.

Laurent Perroton, vous êtes entraîneur de hockey et expert pour la chaîne Léman Bleu, alors on vous pose la question: Lausanne doit-il changer de tactique pour espérer éliminer Davos?

Je rappelle d'abord que le LHC était l'équipe dont «l'efficacité scoring» (rapport tirs/buts) était l'un des plus faibles du championnat en saison régulière. Et c'est encore pire lors de ces play-off avec environ 4% de réussite. Or multiplier les lancers en direction du but est très énergivore, surtout face à un gardien comme Sandro Aeschlimann, qui est entré dans la tête des Lausannois.

Lundi lors de l'acte V, Lausanne a perdu 1-0 après avoir tiré 37 fois au but contre 11 pour Davos. Keystone

À force de multiplier les tirs sans marquer comme le fait Lausanne, n'y a-t-il pas le risque de mettre en confiance le portier adverse?

C'est le risque, oui. Mais quand on tire beaucoup, on peut toujours se dire qu'avec une déviation ou un rebond, ça peut rentrer. Zoug en a d'ailleurs fait la démonstration face à Berne lundi. Mais c'est un facteur chance. Si on va au-delà de ces éventuelles circonstances favorables, si on analyse les chiffres et la saison, on se rend compte que Lausanne est une très bonne équipe, mais qu'elle n'a jamais été capable cette saison d'améliorer son power-play, ni son efficacité scoring. Elle a au contraire régressé en box-play, qui faisait sa force en saison régulière.

Ce que vous dites, c'est que ce qui devait être amélioré ne l'a pas été, et ce qui était bon est un peu moins bien?

Oui. Ça, c'est pour le collectif. Si on s'intéresse aux individualités, et aux gardiens en particulier, on se rend compte que Connor Hugues souffre de la comparaison avec Sandro Aeschlimann. Je ne vous parle pas de statistiques, mais de qualité technique: quand Davos shoote au but, j'ai peur pour le LHC; à l'inverse, je ne me fais pas trop de souci pour Davos quand Lausanne tire, car Aeschlimann est très propre. Non seulement il fait des arrêts, mais quand il ne parvient pas à bloquer le puck, il l'envoie dans des zones qui ne sont pas dangereuses pour son équipe.

Et Connor Hugues?

Lundi lors de l'acte V, Davos a tiré deux fois sur la latte et à chaque fois, il était très loin du puck. Or on s'aperçoit chaque saison que pour gagner un titre, il faut un grand gardien. Et quels sont ceux qui dominent aujourd'hui devant les filets? Aeschlimann, mais aussi Genoni (Zoug), Hrubec (Zurich) et Berra (Fribourg).



Aeschlimann est solide dans ses buts, mais aussi très démonstratif à chaque arrêt de jeu, n'hésitant pas à ôter son casque pour interpeller les arbitres.

Oui, parce que c'est un «gamer». C'est un gars qui cherche des sources de motivation et de distraction pour rester dans le match, mais aussi pour gagner du temps.



Derrière les résultats de Davos, il y a aussi un entraîneur très peu expérimenté et dont c'est la première participation aux play-off sur un banc.

Ce que les gens ne veulent pas voir, c'est que Josh Holden a très, très bien préparé ses play-off contre Lausanne. Il joue exactement comme il faut le faire avec l'équipe à disposition, c'est-à-dire en cédant la possession du puck et les shoots extérieurs aux Lausannois. Il leur laisse mettre beaucoup d'énergie et finalement, il les contre.

Josh Holden a trouvé comment battre Lausanne. Image: KEYSTONE

Le HCD est pourtant décimé par les absences.

C'est vrai. On en a presque oublié que leur meilleur défenseur offensif (Näkyvä) s'est fait démonter par Bozon, que leur attaquant étranger du centre (Rasmussen) est blessé, que leur recrue suisse phare (Schneeberger) a eu un accident de voiture et que l'un de leurs meilleurs suisses (Knak) est blessé.

«Ils ont un effectif qui, en qualité et en quantité, est moins grand que celui de Lausanne. Malgré tout, Holden a trouvé le moyen de battre Lausanne»

La question, dès lors, se pose de savoir comment Lausanne doit jouer mercredi pour égaliser dans la série et s'offrir un 7e match à domicile samedi.

A mon avis, l'aspect mental sera primordial. Il faudra éviter les pénalités et espérer que le retour de Bozon soit bénéfique, mais ce n'est pas certain. Car après ce qu'il s'est passé (réd: l'attaquant du LHC a mis KO Kristian Näkyvä dans une bagarre), si j'étais Davosien, je serais plus motivé que jamais face à lui.

Mais Lausanne doit-il changer de manière de jouer au hockey?

Non, il ne peut pas. Les Vaudois ont eu un entraînement très léger mardi, et ils seront déjà sur la glace ce mercredi. C'est impossible pour eux de changer le système qu'ils utilisent depuis deux ans. Mais en fin de saison, il faudra faire le bilan de cette équipe dans les matchs décisifs. Car l'an dernier, Lausanne avait raté les matchs qui comptaient pour participer aux play-in, et cette année contre Davos, ça ne marche pas pour le moment.