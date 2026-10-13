Robert Mayer a célébré la victoire de sa nouvelle équipe. Image: keystone

Un échange de gardiens agite le hockey suisse

Sans le moindre entraînement, Robert Mayer a offert la victoire à Lugano pour ses débuts. A 37 ans, le gardien pourrait animer le marché des transferts et même rejoindre un club romand qu'il connaît déjà.

Klaus Zaugg Suivez-moi

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Jeudi, Genève-Servette et Lugano ont échangé leurs gardiens remplaçants. Joren van Pottelberghe a rejoint Genève avec effet immédiat, tandis que Robert Mayer a pris la direction de Lugano. Avec cet échange, le directeur sportif tessinois Janick Steinmann espère avoir réalisé une bonne opération.

Mais Robert Mayer n'a pas immédiatement rejoint son nouveau club. Il est d'abord resté à Genève avant de se rendre directement à Bienne, samedi, pour disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs. Sans avoir participé au moindre entraînement avec ses coéquipiers, il a offert la victoire à Lugano (3-2), grâce à un remarquable taux d'arrêts de 93,10%.

En face, le gardien finlandais de Bienne Harri Säteri, du même âge que Mayer, n'a une nouvelle fois pas atteint la barre des 90% d'arrêts (89,66%), généralement considérée comme le minimum pour espérer décrocher une victoire. Avec un taux d'arrêts de 88,84% cette saison, Säteri est désormais l'un des principaux responsables de la dégringolade du HC Bienne au classement.

On parlait de Säteri ici: Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat

Pour l'instant, l'entraîneur Christian Dubé n'a même pas besoin d'aborder le problème évident des gardiens. Ses joueurs de champ commettent tellement d'erreurs qu'il a déjà largement de quoi s'énerver.

Visiblement furieux après la rencontre, il a lâché:

«Les équipes qui gagnent trouvent toujours un moyen de remporter leurs matchs. Celles qui perdent trouvent toujours un moyen de s'incliner. Et nous, nous faisons preuve de créativité pour trouver de nouvelles façons de perdre…»

Le leader Fabio Hofer a même été cloué sur le banc en raison de sa prestation catastrophique.

Il appartient désormais au directeur sportif biennois Martin Steinegger de résoudre le problème des gardiens, au plus tard pour la saison prochaine. Idéalement, en recrutant un portier suisse, qui n'occuperait pas une licence étrangère. Car Bienne est une équipe en pleine reconstruction et a désespérément besoin de pouvoir aligner six joueurs de champ étrangers.

Or Martin Steinegger vient d'assister à une démonstration saisissante: Robert Mayer est arrivé à Bienne sans préparation et a pratiquement volé la victoire pour Lugano. Le directeur sportif se montrait visiblement impressionné. Robert Mayer à Bienne la saison prochaine? L'idée paraît folle. Mais il ne faudrait pas totalement exclure ce scénario.

Initialement, c'est Christof von Burg (25 ans) qui devait devenir le gardien numéro un de Bienne la saison prochaine. Martin Steinegger, qui possède un excellent flair pour déceler les talents et leur potentiel, était prêt à prendre ce risque. Mais entre-temps, Berne a prolongé le contrat du portier jusqu'en 2030. Et les performances de Christof von Burg viennent de donner spectaculairement raison à Steinegger. Le jeune gardien a successivement permis au CP Berne de battre Bienne (3-2), puis Ambri (2-1 après prolongation), en remplaçant avec brio Connor Hughes, malade.

Le directeur sportif biennois s'intéresse donc désormais à Philip Wüthrich (28 ans), qui évolue à Ambri. L'ancien gardien du CP Berne se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Jamais il ne disposera d'une position aussi favorable pour négocier son prochain contrat. Sa valeur sur le marché? Un engagement de quatre ans pour au moins deux millions de francs. Martin Steinegger confirme son intérêt et espère obtenir une réponse d'ici début novembre.

Si Philip Wüthrich rejoint Bienne, le problème des gardiens sera presque résolu. Il ne restera plus qu'à trouver une doublure capable, elle aussi, de voler des victoires. Viktor Östlund, l'actuel numéro deux, ne semble guère en mesure de remplir ce rôle. Le remplaçant idéal serait donc… Robert Mayer.

A 37 ans, il ne représenterait plus une véritable menace pour la place de numéro un, mais aurait largement les qualités nécessaires pour disputer plus de 20 rencontres par saison. D'autant qu'un transfert à Bienne permettrait à Robert Mayer de boucler la boucle. Car le 10 avril 2013, il avait déjà signé un contrat avec le HC Bienne, qui cherchait alors à remplacer Reto Berra, parti en NHL. Il avait raconté cet épisode en ces termes:

«J'avais annoncé aux dirigeants de Hamilton que j'allais rentrer en Suisse. Puis le directeur général de Montréal, Marc Bergevin, m'a appelé. Il m'a expliqué que le club comptait sur moi et que je devais absolument prolonger. Quand le directeur général d'une organisation de NHL vous appelle personnellement, ça fait forcément de l'effet. J'ai donc résilié mon contrat avec Bienne.»

Sa carrière en NHL n'a finalement jamais véritablement décollé. Un an plus tard, il rejoignait Genève-Servette, dont il allait devenir l'un des héros du titre de champion de Suisse au printemps 2023, décrochant au passage le titre de MVP de la ligue.

Samedi, Robert Mayer a affirmé se sentir en pleine forme et vouloir poursuivre sa carrière la saison prochaine. A 37 ans, il se trouve dans la force de l'âge pour un gardien. Son jeu repose sur un mélange efficace de différents styles. Par moments, il rappelle même, dans ses meilleurs instants, le légendaire gardien emblématique du CP Berne Renato Tosio.

Avec son physique d'athlète (1,85 m pour 91 kg), il possède toujours toutes les qualités pour être un grand gardien. Certes, son style peu conventionnel lui vaut parfois d'encaisser des buts évitables. Mais lorsqu'il est dans un grand soir, il est capable de faire gagner un match à lui seul. Si Philip Wüthrich décide finalement de prolonger à Ambri plutôt que de rejoindre Bienne, Martin Steinegger n'aura probablement plus d'autre choix que d'engager un gardien étranger.Et même dans ce scénario, Robert Mayer ferait une doublure idéale.

P.S. Avec son transfert à Genève, Joren van Pottelberghe (29 ans) voit s'éloigner un peu plus ses chances de devenir un jour gardien numéro un dans l'élite du hockey suisse.