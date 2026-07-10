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Méconnaissable puis décisif, Mbappé qualifie la France

Morocco goalkeeper Yassine Bounou (1) stops a penalty kick against France&#039;s Kylian Mbappe (10) during the World Cup quarterfinal soccer match in Foxborough, Mass., near Boston, Thursday, July 9, ...
Kylian Mbappé a manqué un penalty à la 28e minute de jeu. Keystone

Méconnaissable puis décisif, Mbappé qualifie la France

Les Bleus ont battu le Maroc 2-0, jeudi, en quart de finale du Mondial, grâce à un but et une passe décisive de leur capitaine, pourtant en grande difficulté en première mi-temps.
10.07.2026, 00:0010.07.2026, 00:04

Les Bleus se sont imposés 2-0 face au Maroc, jeudi soir en quart de finale de la Coupe du monde, mais ils ont eu beaucoup de mal à trouver l'ouverture, la faute notamment à un Kylian Mbappé méconnaissable en première période.

Le jour du match, L’Équipe a publié un article mettant en lumière l’efficacité redoutable de Kylian Mbappé sur penalty. Avant d’affronter le Maroc, le constat était sans appel: l’attaquant du Real Madrid avait transformé 83% des penalties tirés au cours de sa carrière. Un taux de réussite exceptionnel, encore plus impressionnant avec l’équipe de France, où il atteignait 93% (une statistique qui ne tient pas compte des tirs au but, et donc de son échec face à la Suisse lors de l’Euro 2021).

Ses statistiques ont toutefois été revues à la baisse lors de la rencontre face au Maroc. À la 28e minute, l’attaquant français a manqué un penalty. Parti du bon côté, Yassine Bounou n’a eu aucune difficulté à capter la tentative de Mbappé. Le numéro 10 français s'est alors emporté contre l'arbitre, coupable selon lui de l'avoir fait atteindre trop longtemps (il y a eu 3 minutes et 12 secondes entre la faute marocaine et le tir au but), ce qui l'aurait déstabilisé.

Le penalty raté de Mbappé en vidéo:

Vidéo: twitter

Détail piquant: en repoussant le penalty du capitaine des Bleus, Bounou a signé son quatrième arrêt dans cet exercice en Coupe du monde. Selon Opta, le gardien marocain a égalé un record datant de 1966.

Kylian Mbappé s'est toutefois racheté en seconde mi-temps, débloquant la situation d'une superbe frappe enroulée à l'heure de jeu. Il a ensuite délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé six minutes plus tard, avant de sortir par précaution à la 77e minute de jeu. Le score était alors de 2-0 et n'a plus bougé.

«Mobutu», le surnom de Mbappé qui fait fureur

En demi-finale, mardi 14 juillet, jour de fête nationale chez nos voisins, l'équipe de Didier Deschamps affrontera le vainqueur du duel entre l'Espagne et la Belgique. Tous les regards seront cette fois encore tournés vers Kylian Mbappé, surtout si l'international aux 104 sélections (64 buts) doit se présenter au point de penalty ce soir-là.

(jcz)

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Comment les commentateurs ont réagi au penalty décisif de Vargas
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