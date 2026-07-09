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«Fondue suisse ratée»: les Français ont un deal pour les Suisses

«Fondue suisse ratée»: les fans français ont un deal pour les Suisses

Les supporters des Bleus veulent tellement voir la Nati battre l’Argentine en quart de finale qu’ils ont dégainé une proposition aussi surprenante qu’amusante.
09.07.2026, 16:4309.07.2026, 16:46

La Fédération française de la lose (FFL) fait encore parler d'elle!

Sur les réseaux sociaux, elle invite l'équipe de Suisse à battre l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde et propose à son voisin le marché suivant.

«Les Suisses, on vous donne notre bout du Léman et on renomme la fondue savoyarde en "fondue suisse ratée" si vous gagnez ce 1/4», écrit-elle, non sans son humour habituel, avant d'ajouter:

«Déconnez pas!»

L'accord semble alléchant. Sauf que la FFL glisse ensuite une concession qui pourrait presque donner envie aux hommes de Murat Yakin de laisser la victoire aux Argentins: «On vous laisse même Annemasse en pourboire». Sur les réseaux sociaux, la formule au sujet de la ville-dortoir frontalière fait mouche et déclenche une pluie de commentaires, aussi bien chez les Français que les Suisses.

«Non mais Annemasse c’est bon, si vous vous présentez sur la pelouse, c’est fait, vous l’avez gagnée»
🇫🇷
«Annemasse on peut donner même en cas de défaite»
🇫🇷
«Prenez Gaillard aussi tant qu'à faire! Et c'est d'bon cœur»
🇫🇷
«Annemasse il faut payer pour qu’ils la prennent, non?»
🇫🇷
«On fait comme ça, par contre vous pouvez garder Annemasse»
🇨🇭
«Et si on vous rendait Genève en fait?!»
🇨🇭
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Il est surprenant de voir la Fédération française de la lose espérer une défaite de l'Argentine. Après tout, le credo de la FFL consiste habituellement à célébrer les revers français. Dans cette logique, un scénario similaire à celui d'il y a quatre ans, à savoir une nouvelle finale France-Argentine remportée par la bande à Lionel Messi, aurait de quoi la réjouir. A vrai dire, il n’y aurait rien de plus jouissif.

Mais il semble qu’en France, on ne veuille pas plaisanter avec certaines rivalités. La défaite de 2022 n’est visiblement toujours pas digérée. Ou du moins tout ce qui l’a entourée, notamment les provocations de Dibu Martinez et le chant raciste des joueurs argentins visant l’équipe de France. A cela s’ajoute désormais, chez certains supporters des Bleus (mais pas que), la conviction profonde que l’Albiceleste est constamment favorisée.

(roc)

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