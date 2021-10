Sport

Image: Keystone

De condamné à gagnant de la Ligue des Champions, les cinq vies du «Phénix»

Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans des suites d’une longue maladie. L'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille laisse derrière lui un héritage aussi complexe que ses multiples vies.

Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021 aux alentours de 8h40 après un long combat contre le cancer. De par son charisme, ses éclats, mais aussi ses coups tordus, il a été pendant plus de 40 ans une figure marquante de l'histoire politique, économique et sociétale française. Il restera à jamais le premier président d'un club de football hexagonal à avoir remporté la Ligue des champions. Voici son histoire, en cinq points.

L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie.



Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club.



Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches 🖤 pic.twitter.com/lx1C14kMV9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2021

Le visage de L'OM qui gagne ⚽

Passionné de sport, c'est par le cyclisme que Bernard Tapie pénètre dans ce milieu en créant l'équipe «La Vie Claire» qui remporte un Tour de France en 1985. Homme d'affaire spécialisé dans le rachat d'entreprise en difficulté, il s'empare de l'Olympique de Marseille pour un franc symbolique en 1986.

Il y monte une équipe ambitieuse à son image en recrutant notamment Jean-Pierre Papin à Monaco et Alain Giresse à Bordeaux. Les Marseillais remportent quatre titres consécutifs de 1989 à 1992. Mais c'est en 1993 que l'OM de Tapie va signer son plus grand exploit en remportant la Ligue des champions en battant l'AC Milan en finale 1-0. Cette victoire reste la seule du football français dans cette compétition à ce jour. À jamais les premiers.

Le match en entier ⤵️ Vidéo: YouTube/OM

Mais l'OM de Tapie, ce sont également des affaires dont la plus connue:

L'affaire «Valenciennes» 💸

En juin 1993, quelques semaines après le sacre en Ligue des champions, démarre un feuilleton qui va faire vibrer la France durant de long mois. Le défenseur de Valenciennes Jacques Glassmann confie à son entraineur avoir été approché par des joueurs de l'OM pour «lever le pied» contre de l'argent alors que les deux équipes s'affrontent six jours avant la finale de la Ligue des champions. Deux autres valenciennois sont également contactés : Jorge Burruchaga et Christophe Robert.

Image: Keystone

La ligue de football porte alors plainte contre X et le directeur général de l'OM de l'époque est désigné comme le coupable. Ce dernier affirme avoir agi sur ordre direct de son président, Bernard Tapie. Le président marseillais est alors condamné à huit mois de prison ferme et le club est relégué en deuxième division ce qui précipite sa mise en faillite. Cette affaire est extrêmement médiatisée, l'arrivée de Bernard Tapie en prison étant même diffusée en direct à la télévision.

Ce match de football truqué entre Marseille et Valenciennes valut à Bernard Tapie six mois de prison en 1997 pour corruption et subornation de témoin #AFP pic.twitter.com/aNLnFetZZN — Agence France-Presse (@afpfr) October 3, 2021

Contre toute attente, le club termine premier de deuxième division l'année suivante malgré une interdiction de recrutement. Bernard Tapie réussit à convaincre certains joueurs de rester, sans salaire, les associe à ses pépites du centre de formation et à quelques vieilles gloires proches de la retraite comme l’Irlandais Tony Cascarino qui termine meilleur buteur.

La sauce prend, l'OM regagne. Mais, toujours en dépôt de bilan, le club se voit interdire par la DNCG, présidée par André Soulier, le président du Parti républicain dans le Rhône et adversaire politique déclaré de Bernard Tapie, la remontée en Ligue 1. Football et politique, l'histoire de la vie de Bernard Tapie.

L'homme politique 👔

Homme de droite, Bernard Tapie est lancé en politique par François Mitterand en 1987 qui souhaite s'entourer de personnalités non-politique dans sa campagne présidentielle. Il devient député («Majorité présidentielle») des Bouches-du-Rhône en 1989 et enchaîne les succès: aux régionales de 1992, aux législatives de 1993, aux européennes de 1994.

Image: Keystone

Son plus grand fait d'arme est le fameux débat face à Jean-Marie Le Pen, en septembre 1989, sur le thème de l'immigration. Le débat fait un carton et Bernard Tapie restera ensuite en guerre permanente contre le Front National, allant même jusqu'au combat total non seulement contre Jean-Marie Lepen mais également contre ses électeurs.

Deux heures de «punchline» Vidéo: YouTube/TELE 80 TELES 90

Lors d'une réunion du FN, il se pointe, prend la parole en affirmant qu'il faut renvoyer loin sur un bateau tous les immigrés. Acclamation de la foule à laquelle il répond par :

« J’ai parlé d’un massacre, d’un génocide, de tuer hommes, femmes et enfants, et vous avez applaudi. Demain, au moment de vous raser ou de vous maquiller, lorsque vous vous verrez dans la glace, gerbez-vous dessus.»

En 1992, il rejoint officiellement le gouvernement de François Mitterand en tant que ministre de la Ville, un poste nouvellement créé pour s'occuper des problèmes des quartiers difficiles. Il devient la star de ce gouvernement de gauche.

Il doit toutefois démissionner au bout de deux mois pour abus de biens sociaux. Après un non-lieu, il revient à ce poste pour trois mois fin 1992-début 1993. Il est le premier ministre à faire les frais de la jurisprudence Bérégovoy-Balladur qui contraint à démissionner du gouvernement en cas de mise en examen.

L'affaire Adidas 🏦

En 1993, Bernard Tapie se plait dans son rôle de ministre. Il souhaite donc vendre ses entreprises dont le géant du sport Adidas, l'étiquette d'entrepreneur et celle d'homme politique étant incompatibles.

Il confie le mandat de vente au Crédit lyonnais, banque public. Cette dernière prend part au rachat avant de réaliser un gros bénéfice lors de la revente. Bernard Tapie se sent floué et attaque la banque en justice.

En 2008, il empoche 400 millions d'euros (431 millions de francs) que lui octroie l'arbitrage dans ce vieux conflit. Mais, neuf ans plus tard, il est condamné définitivement à rendre l'intégralité des sommes. Pourtant, dans le volet pénal de cette saga judiciaire, le tribunal le relaxe en juillet 2019 des accusations «d'escroquerie».

«Mon cancer vient de prendre un sale coup dans la gueule ! C'est bien la preuve qu'il faut toujours, toujours, se battre jusqu'au bout»

Homme de spectacle 🕺

En 1995, Bernard Tapie est en faillite personnelle et donc dans l’interdiction de faire des affaires, il est inéligible en politique, et interdit de fonction dans le football. Il trouve dans l'industrie du spectacle et du divertissement une reconversion parfaite. Il devient acteur, écrivain et même chanteur.

Il enregistre un single en 1998 C’est beau la vie, avec le rappeur Doc Gynéco. On vous laisse juger par vous-même le résultat:

Il tient également plusieurs rôles dans des films et pièces de théâtre avant de rejoindre la radio et la télévision où sa forte personnalité et son franc-parler sont appréciés des chaînes de télévision, assurées de faire une belle audience avec l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. En 2004, il s'essaie au rôle de consultant sportif sur TF1 lors de la finale de la Ligue des champions AS Monaco-FC Porto en commentant le match avec Thierry Roland et Jean-Michel Larqué.

Image: Keystone

Après être revenu au monde des affaires en 2009, il met en 2012 la main sur les derniers titres du groupe Hersant, dont «La Provence», à Marseille.

Un petit best-of de ses interventions à la télévision Vidéo: YouTube/Brut

Atteint depuis 2017 d'un cancer métastasé, celui qui a connu au moins six vies publiques : entrepreneuriale, politique, sportive, artistique, médiatique et judiciaire résumait de la manière suivante sa vie il y a encore quelques mois :

«J'ai eu un parcours extraordinaire, je suis plus qu'heureux !»