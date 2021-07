Sport

International

Mais pourquoi diable les gagnants de la NBA portent des masques de ski?



Image: Shutterstock/NBA

Mais pourquoi diable les gagnants de la NBA portent des masques de ski?

Après leur sacre en finale de la NBA la nuit dernière, les joueurs des Milwaukee Bucks arboraient tous des lunettes de ski dans les vestiaires. Une drôle de tradition, venue du baseball, et qui s'explique par une raison très pratique.

Les joueurs de basket ont-ils prévu de passer leurs vacances au ski? Dans la nuit de mardi à mercredi, les Milwaukee Bucks ont remporté la finale de la NBA au match 6 (105-98) face aux Phoenix Suns. De retour au vestiaire, la coupe à la main, les vainqueurs se sont empressés d'enfiler... des lunettes de ski. Mais pourquoi diable?

Cigare et lunettes de ski

pour tout le monde Giannis hooking up the squad! 🏆 pic.twitter.com/hLL4gPsoci — NBA (@NBA) July 21, 2021

La raison est très simple: protéger les yeux des athlètes des litres de champagne (et des bouchons) qui douchent littéralement les vestiaires après chaque triomphe. Car, soyons clairs, on ne parle pas d'une ou deux bouteilles, mais de plusieurs centaines. En 2018, par exemple, les Golden State Warriors avaient dépensé plus de 400 000 dollars en bulles pour célébrer leur sacre NBA.

C'est vrai que c'est plutôt pratique! Vidéo: YouTube/PHP

Une tradition venue

du base-ball

Si la pratique est désormais largement répandue dans les sports américains, L'Equipe raconte qu'en 1986 déjà, Bobby Ojeda, un joueur de baseball évoluant aux New York Mets, avait eu l'idée de se protéger avec des lunettes de piscine. L'idée a ensuite été popularisée par les joueurs des Boston Red Sox qui ont tous fêté leur titre de 2004, «goggles» sur les yeux.

Avant de conclure, remarquons que Nike a bien compris la tendance et s'est empressé de fournir des lunettes arborant une immense virgule aux joueurs.