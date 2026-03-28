Nouveau dérapage pour Tiger Woods après un accident en Floride



Le golfeur américain Tiger Woods a été arrêté vendredi près de son domicile en Floride pour «conduite sous influence», après un accident de la route sans gravité.

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Tiger Woods, star du golf. Keystone

Tiger Woods, dont la longue fin de carrière est émaillée par les blessures et les opérations, a de nouveau été impliqué dans un accident de la route vendredi en Floride, qui lui a valu une arrestation pour «conduite sous influence».

Faute d'exploits sur les greens, Tiger Woods continue à 50 ans de faire la Une, mais plus souvent pour ses blessures ou sorties de route. Sérieusement blessé à la jambe droite dans un premier accident en 2021, le champion âgé de 50 ans a été arrêté vendredi par la police du comté de Martin, sa voiture sur le flanc après avoir coupé la route à un camion.

L'Américain est sorti de l'accident près de son domicile à Jupiter Island (à environ 160 kilomètres au nord de Miami) sans blessure grave, mais a été arrêté pour avoir refusé de se soumettre à un test urinaire après avoir subi un test d'alcoolémie négatif.

Woods a été inculpé de «conduite sous influence», qui peut recouper aux Etats-Unis l'alcool ou les drogues, «dommages matériels» et «refus de se soumettre à un test».

Comme le veut la loi floridienne, Woods a été placé en détention durant huit heures à la prison du comté, avant d'être relâché dans la soirée et photographié dans une voiture, côté passager. Sa photo d'identité judiciaire, prise deux heures après l'accident, a été publiée.

«Signes de déficience»

Le shérif local John Budensiek a expliqué que Woods avait «montré des signes de déficience» après l'accident.

«Sur place, les experts en détection des prises de stupéfiants ont pensé qu'il n'était pas sous influence d'alcool mais potentiellement de médicaments ou de drogues. Une fois au poste, il a coopéré pour le test d'alcoolémie, mais n'a pas voulu entendre parler d'un test urinaire.»

Le conducteur de l'autre véhicule n'a pas été blessé, mais le shérif a précisé que l'accident sur cette route étroite à la vitesse limitée à 30 miles par heure (48 km/h) aurait pu être «bien pire», si un véhicule s'était présenté dans la direction opposée.

Tiger Woods quitte le centre de détention du bureau du shérif du comté de Martin. Keystone

L'ancien no1 mondial aux 15 victoires en Majeurs n'a plus disputé de compétition depuis juillet 2024. Il y a un an, il avait été opéré d'une rupture du tendon d'Achille gauche, jetant une ombre sur la suite de sa carrière.

Il avait encore été opéré du dos en octobre dernier.

Sa participation au prochain Masters, le tournoi le plus prestigieux de la saison qui se disputera du 9 au 12 avril à Augusta (Géorgie, Etats-Unis), était encore espérée par le milieu du golf ces derniers jours.

«Ami très proche» de Trump

Après d'importantes blessures, Woods était revenu en février 2024 à la compétition, participant presque exclusivement aux tournois majeurs. Il avait franchi le cut du Masters en 2024, finissant 60e, avant d'échouer à atteindre la deuxième partie du PGA Championship, de l'US Open puis du British Open.

Tiger Woods et Donald Trump. Keystone

Apparaissant ralenti, parfois en peine pour marcher sur les parcours, Woods n'a pas paru en pleine possession de ses moyens physiques depuis des années.

Interrogé à Miami sur l'accident, Donald Trump a dit se sentir «triste».

«C'est un ami très proche, une personne incroyable», a ajouté le président américain, grand amateur de golf lui-même, dont l'ex-femme de son fils Donald Trump Jr., Vanessa Trump, est aujourd'hui en couple avec le célèbre golfeur.

Woods avait déjà été impliqué dans un accident de la route en 2017, dans lequel il avait été soupçonné de conduite en état d'ivresse. Il avait par la suite plaidé coupable de conduite imprudente et s'était vu infliger une amende de 250 dollars, avant de suivre un stage de sensibilisation. (dal/mbr/ats/afp)