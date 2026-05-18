Accident mortel en Thaïlande: le conducteur du train testé positif

Le train de marchandises a percuté un bus bloqué sur les voies en plein centre de Bangkok, provoquant un violent incendie. Keystone

Le conducteur du train impliqué dans la collision meurtrière avec un bus samedi à Bangkok était sous l’emprise de stupéfiants, selon la police thaïlandaise. L’accident, qui a fait huit morts et une trentaine de blessés en plein centre-ville, relance les questions sur la sécurité ferroviaire dans la capitale.

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Le conducteur d'un train de marchandises entré en collision avec un bus public samedi à Bangkok, faisant huit morts et des dizaines de blessés, était sous l'emprise de stupéfiants, a indiqué lundi la police locale. Elle n'a pas précisé quelle substance il avait utilisée.

Lui-même blessé dans l'accident, le conducteur de train a été inculpé pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort, a indiqué le responsable du poste de police concerné. Des tests urinaires ont également été menés sur un deuxième conducteur et un technicien présents à bord du train, mais les résultats n'étaient pas encore connus, a-t-il ajouté.

Un agent ferroviaire chargé de réguler la circulation au passage à niveau a par ailleurs été inculpé pour négligence, a affirmé le policier, précisant que l'enquête «prendra du temps».

Drapeau rouge

L'accident s'est produit en début d'après-midi samedi à un carrefour très fréquenté du centre-ville de la capitale thaïlandaise, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules.

Huit personnes ont perdu la vie dans la collision. Keystone

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le train percuter le bus bloqué sur les voies en raison du trafic, qui s'enflamme immédiatement au moment de l'impact.

«On peut voir l'agent brandir un drapeau rouge, ce qui signifie que la voie n'était pas sûre. Mais on voit aussi que le train ne s'arrête ou ne ralentit pas» Le chef de la police de Bangkok

Huit personnes ont été tuées et 30 autres ont été blessées, dont plus de la moitié se trouvaient encore à l'hôpital dimanche soir, selon les services de secours. (mbr/ats)