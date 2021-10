La famille de Cristiano Ronaldo va encore s'agrandir

Image: Instagram

La compagne du footballeur portugais, Georgina Rodriguez, attend des jumeaux. Son accouchement serait prévu au printemps prochain.

Ronaldo a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram: Sa compagne attend des jumeaux. En couple avec l’attaquant portugais depuis décembre 2016, Georgina Rodriguez serait enceinte d’environ douze semaines, révèle un magazine portugais.

Il s’agit des deuxième et troisième enfants du couple, après la naissance d'Alana Martina en 2017. Ronaldo avait déjà trois autres enfants avant de rencontre Georgina: Cristiano Ronaldo Junior (né en 2010) et des jumeaux Eva et Mateo (nés en 2017).

Après la naissance des deux jumeaux, Ronaldo sera donc père de six enfants. Il se rapproche ainsi de son objectif: Dans une interview accordée à France Football, il avait confié son désir d’avoir sept enfants. (asi)