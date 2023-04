Avec un but et un assist, Sami Vatanen a offert la victoire à Genève-Servette contre Zoug mardi soir (2-1). Image: KEYSTONE

interview watson

Vatanen libère Genève sur deux tirs fous: «J'ai juste fermé les yeux»

Avec un but et un assist, les deux consécutifs à des tirs monstrueux, le Finlandais est le match-winner de la victoire de Genève-Servette face à Zoug (2-1) mardi soir. Il nous raconte ses exploits.

Plus de «Sport»

Quand on voit les pralines qu’il envoie sur la glace, on s’attend à voir débarquer dans le couloir des vestiaires un gaillard au physique de déménageur. Eh bien non! Sami Vatanen n’est pas très carré ni grand (179 cm pour 84 kg).

Quand on le félicite et lui rappelle qu’il est l’homme du match (il a d’ailleurs été officiellement nommé meilleur Genevois), c’est à peine s’il esquisse un sourire. C’est certain: le Finlandais a le triomphe modeste. Mais il est bien le grand artisan de cette victoire mardi soir aux Vernets contre Zoug (2-1), qui permet aux Aigles de reprendre l'avantage dans cette demi-finale des play-offs (2-1).

Robert Mayer (premier plan) et ses coéquipiers de Genève-Servette mènent 2-1 dans leur demi-finale contre Zoug. Image: KEYSTONE

Décalé sur la droite et parfaitement servi en retrait par Filppula, Vatanen a d'abord égalisé sur un tir surpuissant qui a passé au-dessus de l'épaule du gardien zougois, Leonardo Genoni (22e). Le défenseur finlandais est aussi à l'origine du but décisif de Marco Miranda (39e): il a adressé un autre tir très violent, depuis la ligne bleue, qui est passé juste à côté de la cage et a offert un rebond idéal à Miranda, qui a parfaitement suivi.

En interview, Sami Vatanen est à l’image de ses tirs: il file droit au but.

Sami, avant le match, vous avez senti que c’était un bon soir pour tenter votre chance?

Quand j’ai l’opportunité, je tire. Aujourd’hui, c’est rentré. C’est ma manière de jouer et je vais continuer comme ça.

Au départ du tir ou pendant que le puck volait vers la cage, vous avez senti que ça terminerait dans les filets?



«J’ai juste fermé les yeux et espérer que ça irait dedans»

Vous avez toujours eu un tir puissant, même en junior?

J’ai toujours aimé tirer depuis l’arrière. J’ai travaillé ça. Cette année, c'était assez stérile mais là, ça commence à rentrer, alors je vais continuer dans cette filière et espérer encore marquer.



Sami Vatanen a inscrit deux buts et réalisé cinq assists depuis le début des play-offs. Image: KEYSTONE

Quel est votre secret pour avoir un si bon tir? Ce n'est que de l'entraînement? Ou de la technique, des aptitudes physiques?

Je ne sais pas vraiment, mais je pense que c’est surtout de l’entraînement. Chacun a une manière différente de tirer et si tu bosses beaucoup là-dessus, tu deviens bon.

«Lors de ce troisième acte, on a beaucoup essayé de tirer, et je pense qu’on l'a bien fait. C'était surtout le cas en fin de match, où on s’est créé des chances avec des rebonds. C’étaient des bons choix. On va tenter de continuer à jouer comme ça»

Sur votre assist à Marco Miranda, vous faites exprès de tirer à côté du but pour avoir un rebond sur la bande? Comme pour mon goal, j’ai simplement fermé les yeux et espéré le meilleur. (sourire) Il y a eu un rebond favorable et Miranda a bien suivi.