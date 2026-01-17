Le potentiel vainqueur de ce jeu de pronostics à Melbourne touchera le jackpot. image: watson

10 millions au vainqueur: le jeu de pronostics fou de l'Open d'Australie

Les organisateurs du Grand Chelem à Melbourne (18 janvier au 1er février) ont une nouvelle trouvaille pour attirer le public.

Les organisateurs de l'Open d'Australie ont frappé un grand coup cette année avec leur One Point Slam, qui s'est déroulé ce mercredi. Ce tournoi mêlant hommes, femmes, pros et amateurs a cartonné auprès des fans de tennis grâce à son format insolite et très propice au spectacle: les matchs se sont joués sur un seul point. Avec un million de dollars australiens (535 000 francs suisses) offert au vainqueur.

Forcément, il y a eu un énorme suspense et des situations cocasses. Les joueurs (notamment Sinner, Alcaraz et Swiatek), aussi, ont beaucoup apprécié.

A la surprise générale, c'est l'amateur australien Jordan Smith qui a remporté le One Point Slam. image: Keystone

Cet événement a fait le buzz sur les réseaux sociaux (d'autant qu'il a été remporté par un amateur) et, ainsi, contribué à la promotion de l'Open d'Australie. Une stratégie intelligente, à l'heure où le tennis tente de se renouveler pour intéresser un nouveau public (jeune).

Dans cette même optique, les organisateurs à Melbourne – visiblement pas en manque d'idées et pionniers dans ce sport – ont lancé cette année un autre événement, pour les fans, des plus croustillants: un jeu de pronostics (gratuit) – le Bracket Challenge – qui permet à l'unique vainqueur de gagner... 10 millions de dollars australiens. Soit environ 5,4 millions de francs suisses.

Mais autant le dire tout de suite: il faut avoir d'excellentes connaissances en tennis (et/ou avoir de la chance) pour empocher le jackpot. Car les 10 millions seront offerts à la personne qui a prédit entièrement juste tous les résultats des 127 matchs du tableau de simple. Les inscrits ne peuvent choisir qu'un tableau (masculin ou féminin).

Jannik Sinner parviendra-t-il à défendre son titre à Melbourne? Image: keystone

Et même s'il s'agit uniquement de dire lequel des deux joueurs gagne à chaque match (et non pas de donner le score complet), la mission est extrêmement ardue car les chances de réussir le tableau parfait sont infimes (on vous laisse réviser vos cours de maths sur les probabilités).

Cédric Cornelis, directeur commercial de Tennis Australia, déclare à propos de ce jeu:

«Il vise à récompenser les connaissances tennistiques et à offrir aux fans une nouvelle façon passionnante de suivre le tournoi.»

Une volonté d'ouvrir à l' international

Précision importante: seuls les résidents australiens (de plus de 18 ans) peuvent y participer, avec «l'objectif de s'étendre à l'international lors des prochaines éditions», précisent les organisateurs. Autrement dit: les fans suisses devraient pouvoir tenter leur chance à l'avenir.

Pour éviter tout conflit d'intérêt, les tennismen et tenniswomen, ainsi que leurs coachs, n'ont pas le droit de s'inscrire à ce Bracket Challenge. Une sage décision, quand on sait que plusieurs cas de matchs truqués à cause de paris ont éclaboussé ce sport.

Pour ne pas décourager les fans devant la difficulté de ce Bracket Challenge, les organisateurs ont quand même prévu d'offrir de l'argent même si le tableau n'est pas parfait: si personne ne touche le jackpot, les meilleurs pronostiqueurs de chaque tableau (masculin et féminin) toucheront chacun 10 000 dollars australiens (environ 5 400 francs suisses). Les inscriptions (sur le site ou l'application officiels du tournoi) ont été ouvertes jeudi et se clôtureront dimanche, une heure avant le premier match du tournoi.

Ce jeu de pronostics a donc de quoi pimenter cet Open d'Australie 2026 pour les fans et les pousser à regarder un maximum de rencontres. Well done!