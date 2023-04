L'ex-pro romand Benjamin Dracos ne voit pas Daniil Medvedev remporter le Grand Chelem sur terre battue, malgré un début de saison exceptionnel. image: keystone

Interview

«Avec son jeu, je ne vois pas Medvedev gagner Roland-Garros»

Daniil Medvedev réalise un début de saison canon et semble quasi imbattable. Mais désormais, place à la terre battue jusqu'à mi-juin, une surface qu'il déteste. Un ex-pro nous explique pourquoi il ne voit pas le Russe cartonner sur l'ocre.

Plus de «Sport»

Daniil Medvedev affole les stats: le Russe a gagné 25 de ses 26 derniers matchs. Et sa seule défaite n'a rien d'un camouflet: c'était en finale d'Indian Wells contre le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz.

En battant Jannik Sinner en finale à Miami dimanche dernier, Daniil Medvedev a décroché son 4e titre de l'année. Image: keystone

On aurait donc de bonnes raisons de penser que Medvedev, actuel numéro 4 mondial, va enchaîner et sera le grand favori pour le prochain Grand Chelem. Oui, mais voilà: celui-ci – Roland Garros, du 28 mai au 11 juin – se dispute sur terre battue, comme tous les tournois d'ici là. Or, le Russe a en horreur cette surface, et il ne se gêne pas pour le dire publiquement, souvent dans des accès de colère en plein match quand ça tourne mal pour lui.

Alors que peut-on attendre de Daniil Medvedev sur l'ocre? Benjamin Dracos, directeur du tournoi Elle Spirit Open de Montreux et ancien joueur pro, répond.

Benjamin Dracos, Medvedev est-il capable de poursuivre sur la terre battue sa superbe série?

BENJAMIN DRACOS: Quand on enchaîne les victoires comme il l'a fait, on a forcément un élan de confiance, et c'est positif même quand on aborde une surface qu'on n'aime pas du tout. Il s'agit maintenant de savoir à quel point il appréhende celle-ci.

«Il a déjà dit qu'il ferait volontiers l'impasse sur toute la saison de terre battue, mais est-il vraiment autant braqué mentalement? Si c'est le cas, ça peut enlever toute la confiance qu'il a accumulée ces dernières semaines»

Et par rapport à son style de jeu?

Medvedev a un jeu beaucoup moins adapté à la terre battue qu'au dur: ses trajectoires de balle sont plates, sans effet, il joue toujours en cadence et son service fait moins mal sur cette surface, qui est plus lente. Ça pourrait être difficile pour lui contre des spécialistes de terre battue.

Justement, on les reconnaît à quoi, ces spécialistes de terre battue?

Par rapport à Medvedev, ils varient beaucoup plus les effets, les hauteurs de balle et s'engagent dans des échanges plus longs, où il s'agit de construire le point.



Bon, en ce moment, il y a quand même tout qui est aligné pour que Medvedev cartonne aussi sur terre battue, non?

Oui, c'est vraiment le moment pour lui d'aller plus loin que d'habitude sur cette surface. Il peut y avoir un vrai déclic cette année. Mais s'il n'y arrive pas, il risque de retomber de très haut et d'avoir, du coup, une aversion encore plus grande pour la terre battue.

Le meilleur résultat de Daniil Medvedev à Roland-Garros est un quart de finale, en 2021, perdu face à Tsitsipas. Image: keystone

Ça risque d'être aussi plus compliqué à Roland-Garros, où on joue au meilleur des cinq sets, que sur les autres tournois.



Oui, et en plus, à Roland-Garros, les conditions ne sont pas favorables à Medvedev, parce que la terre y est lente. J'y crois moins pour lui là-bas.

«Il a plus de chances à Madrid, par exemple, où le tournoi se joue plus haut en altitude, ce qui rend le jeu plus rapide»

Quel joueur voyez-vous comme dominateur sur terre battue et potentiel vainqueur de Roland-Garros? Un retour de Nadal?

Je pense surtout à Carlos Alcaraz. Et il faudra, bien sûr, aussi compter sur Novak Djokovic.