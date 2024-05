Simon Pernet est emballé à l'idée de se faire enterrer (dans longtemps) dans un cercueil aux couleurs de Young Boys. image: dr/der bund

Interview

Ce Romand fan de foot veut être enterré dans un cercueil très spécial

Grand supporter vaudois de Young Boys, Simon Pernet (23 ans) compte bien – le plus tard possible – profiter des services d'une entreprise bernoise, qui propose des cercueils aux couleurs de son club préféré.

Der Bund faisait savoir la semaine dernière qu'une entreprise de pompes funèbres bernoise propose depuis quelques mois des cercueils aux couleurs de Young Boys. Leur prix? 1'200 francs, soit seulement environ 200 francs de plus qu'une boîte standard.

L'idée est due à la fille (9 ans) de la patronne de l'entreprise, Abbetti AG Bestattungen. «Nous lui avons raconté qu'un jour, un homme avait été enseveli avec un maillot d'YB. Elle nous a demandé pourquoi il n'existait pas un cercueil aux couleurs du club», raconte Patrizia Facklam, qui gère la boutique avec son mari. La société a alors contacté le club champion de Suisse en titre, emballé par la démarche, qui a touché un montant forfaitaire pour l'utilisation de son logo et aura une commission sur chaque cercueil vendu.

Simon Pernet (23 ans), grand supporter vaudois de Young Boys, compte bien finir en bière avec les couleurs de son équipe fétiche. Mais avant ça, il espère en boire encore beaucoup.

D'où vient votre envie d'être enterré dans un «cercueil YB»?

SIMON PERNET: C'est un ami qui m'a envoyé l'article du Bund, sachant que je suis un grand fan d'YB. J'ai trouvé cette idée super!

Ça permet de prolonger le lien avec son club de cœur au-delà de la mort, de prolonger le contrat, en quelque sorte! (rires) C'est aussi un moyen de dédramatiser la mort, de la rendre moins taboue.

J'ai vécu de très fortes émotions grâce à Young Boys, alors être enterré dans un cercueil aux couleurs du club, c'est une manière symbolique de les représenter.

Mais rassurez-nous: vous n'avez pas encore passé commande?

Non! Je n'ai que 23 ans, alors j'espère bien vivre encore au moins 57 années. Et d'ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses...

Comme par exemple changer de club de cœur?

Ah ça non! Jamais! On ne peut par retourner sa veste comme ça, même si les résultats devaient être moins bons qu'actuellement.

Vous êtes Vaudois, mais vous supportez Young Boys. Comment est né cet amour pour cette équipe?

En 2013, ma famille m'a emmené voir mon premier match de hockey sur glace, le CP Berne à domicile. Mon grand-père, Bernois d'origine, était un grand fan. Je suis à mon tour tombé amoureux de ce club, j'y ai désormais l'abonnement. Et comme le stade du Wankdorf ne se trouve qu'à quelques mètres de la PostFinance Arena, j'ai logiquement aussi voulu aller voir un match de Young Boys. Et la magie a également opéré!

Le Vaudois Simon Pernet est un grand supporter du CP Berne et de Young Boys. image: dr

Si le CP Berne propose lui aussi un cercueil prochainement, vous aurez donc un dilemme: il faudra choisir entre lui et YB.

Une option mixte avec les logos et couleurs de ces deux clubs, ce serait génial! Il faut proposer l'idée à l'entreprise de pompes funèbres. Je suis même prêt à payer un peu plus cher! (rires) Mais si je dois choisir, ce sera quand même le CP Berne, car c'est là que tout a commencé. Vous savez, je rencontre un peu le même dilemme en ce moment: je souhaite me faire tatouer mon attachement à ces deux clubs bernois. Alors, pour ne pas avoir à trancher, je pense que j'opterai pour un ours, qui représente aussi bien l'un que l'autre.