Le Valaisan Berkan Kutlu a inscrit un goal crucial pour Galatasaray en championnat. image: shutterstock/instagram

Ce Romand offre sur un plateau le titre à un grand club d’Europe

Le Valaisan Berkan Kutlu a inscrit le but victorieux pour Galatasaray face à Karagümrük à la 90e minute (3-2). Grâce à cette réussite, le sacre tend les bras aux Stambouliotes.

C'est la belle histoire du week-end en championnat de foot de Turquie, et un Romand en est le héros. Son nom? Berkan Kutlu. Dimanche, le Valaisan de 26 ans a marqué un goal importantissime pour Galatasaray en toute fin de partie (90e) sur la pelouse de Fatih Karagümrük (victoire 3-2).

Après un rebond sur la jambe d'un adversaire, il a hérité du ballon à l'orée des seize mètres et armé rapidement une frappe violente à ras de terre. Elle n'a laissé aucune chance au gardien de Karagümrük, Salvatore Sirigu.

Le but en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Grâce à ce but victorieux, les Stambouliotes ont pu conserver leurs six points d'avance sur leur grand rival et dauphin, Fenerbahçe, à deux journées de la fin. Ils ont aussi une meilleure différence de buts (+65 contre +61). Autrement dit: le titre tend les bras à Galatasaray. Pour éviter de se faire peur, les «rouge et jaune» – 23 fois champions de Turquie (record) et vainqueurs de la Coupe UEFA en 2000 – devront toutefois bien négocier le derby de dimanche à la maison contre Fenerbahçe, qui s'annonce bouillant.

Exil en Italie et polyvalence

Pour Berkan Kutlu, ce but est d'autant plus beau que le joueur qui est né et a grandi à Monthey marque très peu. Ce n'est que le deuxième – le premier en championnat – en 106 rencontres officielles avec Galatasaray, qu'il a rejoint en 2021. Et il va assurément faire beaucoup de bien au moral de l'ex-Sédunois: ces derniers matchs, ce joueur polyvalent – il peut évoluer en milieu axial, défenseur central ou latéral gauche – était cantonné à un rôle de remplaçant.

Berkan Kutlu joue à Galatasaray depuis l'été 2021. image: instagram

Contre Fatih Karagümrük, il n'est entré en jeu qu'à la 81e minute. L'été dernier, le Valaisan était même devenu indésirable sur la rive européenne du Bosphore. Il avait alors été prêté en Italie, au Genoa, où il a très peu joué, avant de revenir prématurément à Galatasaray en janvier 2024.

Quand on connaît la passion des Turcs pour le football et l'énorme soutien dont bénéficie Galatasaray, on peut facilement imaginer que Berkan Kutlu, grâce à son goal, aura une place de choix dans le cœur de nombreux fans. Et peut-être même dans le contingent de l'équipe nationale turque – dont le natif de Monthey a déjà porté le maillot huit fois – lors de l'Euro cet été.