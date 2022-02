Jeux olympiques

Ces JO ressemblent enfin à des Jeux d'hiver, la preuve en images

Les chutes de neige de ce dimanche à Pékin et Yanqing ont changé la face de ces JO et ces images le prouvent.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Adrian Bürgler Suivez-moi

Dans la région de Yanqing – ou des courses de ski et les épreuves sur glace se déroulent lors de ces Jeux olympiques –, il tombe, en moyenne, moins de 400 millilitres de précipitations par an. Ce sont des quantités comparables à ce que l'on retrouve au Maroc ou en Erythrée. Entre janvier et février, on compte, d'ordinaire, un jour de précipitations cumulées. La région est pratiquement un «désert».

Lors d'un hiver qualifié d'«humide», il tombe peut-être dix centimètres de neige en temps normal. Le début des Jeux a donc été marqué par des pistes blanches serpentant à travers des montagnes brunes. 👇

Bild: sportfanatics.ch

Mais surprise ce dimanche! Plus d'un demi-mètre de neige fraîche est tombé à Pékin, et également dans les autres villes organisatrices. Ce phénomène anormal fait la grande joie des athlètes et aussi des nombreux bénévoles. Enfin, les Jeux d'hiver ont un look hivernal.

Soudain, les montagnes de Yanqing sont devenues blanches... Bild: keystone

Les Ghostbusters bénévoles nettoient les tribunes avec des souffleurs de feuilles. Bild: keystone

Klaus Zaugg - notre envoyé spécial pour ces Jeux - qualifie volontiers les bénévoles en combinaison de protection de «Martiens». Eux aussi aiment jouer de temps en temps dans la neige. Bild: keystone

Ces soldats du froid partent au combat contre la neige armés de balais. Bild: keystone

Sur les pistes, les skieurs de fond se frayent un chemin dans la neige fraîche. Bild: keystone

En revanche, sur la piste du slalom géant, on attaque les flocons tombés avec des fraises à neige. Bild: keystone

Dans les bus, la visibilité n'est pas au top. Bild: keystone

Mais rien ne semble perturber la bonne humeur des bénévoles. Bild: keystone

L'athlète d'Aerials Megan Nick s'envole à travers l'épais brouillard de neige. Bild: keystone

Les fans et les mascottes s'amusent aussi. Bild: keystone

Quelqu'un a fait bonne impression. Bild: keystone

La piste du slalom géant est très fréquentée. Bild: keystone

Glisser sur le tremplin de saut à ski n'est pas une tâche aisée. Bild: keystone

Mesures sanitaires et neige = visibilité zéro. Bild: keystone

Même entre les arbres, on met des coups de pelle. Bild: keystone

Entre-temps, la neige tombait vraiment en abondance. Bild: keystone

Les souffleurs de feuilles permettent également de nettoyer les tapis de tir de biathlon. Bild: keystone

Il en va de même pour les lignes d'arrivée. Bild: keystone

Quand le chasse-neige manque, place à l'huile de coude. Bild: keystone

Atelier bonhomme de neige... Bild: keystone

ou mascotte de neige? Bild: keystone

L'aire d'arrivée de la piste de descente de Yanqing. D'ailleurs, le deuxième entraînement des femmes a dû être annulé en raison de l'abondance de neige. Bild: keystone

La natation n'est pas au programme des Jeux d'hiver pourtant... Bild: keystone

Pas de pelle? Place aux balais! La station de bus devant le centre des médias à Pékin. Bild: keystone

Bonnet kazakh entièrement blanc. Bild: keystone

Adapté de l'allemand par jah