Die Schweizer Medaillengewinner bei Olympia 2022 in Peking 1 / 10 Die Schweizer Medaillengewinner bei Olympia 2022 in Peking quelle: keystone / jean-christophe bott

Plötzlich weisse «Wüste» – die Spiele in Peking präsentieren sich im Winterkleid

Die Skirennen und Eiskanal-Bewerbe werden an den Olympischen Winterspielen in Yanqing ausgetragen. In dieser Region fällt durchschnittlich weniger als 400 Milliliter Niederschlag im Jahr. Zum Vergleich: Ähnlich regenarm sind etwa afrikanische Länder wie Marokko und Eritrea. Das Gebiet ist praktisch eine «Wüste».

Im Januar und Februar gibt es kumuliert normalerweise einen Tag mit Niederschlag. In einem «nassen» Winter fallen dort vielleicht zehn Zentimeter Schnee. Entsprechend sah es zu Beginn der Spiele auch aus: Weisse Pisten schlängelten sich durch braune Berge.

Bild: sportfanatics.ch

Und jetzt das: Am zweiten Sonntag öffnet Frau Holle die Schleusen. Mehr als ein halber Meter Neuschnee ist in Peking, aber auch in den anderen Austragungsorten gefallen – ein Vielfaches der normalen Niederschlagsmenge. Sehr zur Freude der Athletinnen, aber auch der zahlreichen Helfer.

Plötzlich sind die Berge in Yanqing doch noch weiss. Bild: keystone

Mit Laubbläsern reinigen die Ghostbusters Helfer die Tribünen. Bild: keystone

Ringmeister Zaugg bezeichnet die Helfer in den Schutzanzügen gerne als «Marsmenschen». Auch sie spielen zwischendurch gerne im Schnee. Bild: keystone

Mit geschulterten Besen ziehen sie in den Kampf gegen den Schnee. Bild: keystone

Die Langläufer kämpfen sich durch den Neuschnee auf der Piste. Bild: keystone

Auf der Riesenslalompiste kommen Schneefräsen zum Einsatz. Bild: keystone

Auch die Busfahrer haben plötzlich schlechte Sicht. Bild: keystone

Die vielen Helfer freuts. Bild: keystone

Aerials-Athletin Megan Nick fliegt durch das dichte Schneetreiben. Bild: keystone

Auch Fans und Maskottchen haben Spass. Bild: keystone

Da hat jemand einen guten Eindruck hinterlassen. Bild: keystone

Auf der Riesenslalompiste herrscht reger Betrieb. Bild: keystone

Rutschen auf der Skisprungschanze – keine einfache Aufgabe. Bild: keystone

Gesichtsschilder laufen an wie Tramscheiben im Winter. Bild: keystone

Selbst zwischen Bäumen wird geschaufelt. Bild: keystone

Zwischenzeitlich war das Schneetreiben wirklich heftig. Bild: keystone

Mit Laubbläsern kann man auch die Matten am Biathlon-Schiessstand reinigen. Bild: keystone

Gleiches gilt für Ziellinien. Bild: keystone

Aber auch klassische Schaufeln kommen zum Einsatz. Bild: keystone

Helferinnen bauen einen Schneemann. Bild: keystone

Auch das Maskottchen wird als Schneeskulptur verewigt. Bild: keystone

Der Zielraum der Abfahrtsstrecke in Yanqing – das 2. Training der Frauen musste wegen des vielen Schnees abgesagt werden. Bild: keystone

Schwimmen ist bei den Winterspielen nicht im Programm – gemacht wird es trotzdem. Bild: keystone

Die Busstation vor dem Mediencenter in Peking wird mit Besen vom Schnee befreit. Bild: keystone