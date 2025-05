Cette 4e étape – la seule de montagne de ce Tour de Romandie – risque de faire des dégâts. Non seulement les coureurs ne font que monter et descendre, mais en plus, ils doivent affronter plus de 4 100 mètres de dénivelé positif, alors que l’arrivée sera jugée à plus de 2 000 mètres d’altitude.