Les tests antidopage effectués pendant le Tour 2002 de Rumsas se sont révélés négatifs, ce qui a permis au Lituanien de conserver sa troisième place au classement général. Un an plus tard, il a toutefois été exclu du Giro d'Italia en raison de la présence d'érythropoïétine.

Plus tard, la substance interdite a été retrouvée dans un dentifrice de Dieter Baumann. Puis un deuxième tube, trafiqué dans les règles de l'art. Le tricheur présumé a parlé d'un «acte criminel» et a offert une récompense de 100 000 marks pour l'arrestation du coupable. Juste avant les Jeux d'été de Sydney en 2000, il s'est battu en vain auprès du Tribunal international du sport (TAS) pour obtenir son droit de participation. Après l'expiration de sa suspension, réduite par la suite, il a encore remporté l'argent aux championnats d'Europe en 2002. Il a mis fin à sa carrière en 2003.

De la nandrolone a également été retrouvée dans l’urine de Dieter Baumann , champion olympique en 1992, lors de deux contrôles en 1999. Le coureur allemand a clamé son innocence. Le monde du sport a réagi avec incrédulité: Baumann dopé? Lui qui était si engagé dans la lutte contre le dopage? L'affaire s'est transformée en polar. La police et le ministère public sont entrés en jeu. Les dossiers contenants près de 2000 pages de la police judiciaire ont finalement été clos – pas de soupçons suffisants contre le sportif. On a estimé que «Baumann avait été victime d'un attentat extraordinairement sophistiqué», a déclaré le commissaire principal responsable, bien qu’il n’y ait jamais eu de suspect crédible.

Elle a expliqué ce résultat par une consommation involontaire de viande infectée. Dans un food truck, on ne lui aurait pas servi du bœuf, comme commandé, mais de la viande de verrat non castré (porc reproducteur).

Shelby Houlihan détient les records américains du 1500 et du 5000 mètres. La jeune femme de 28 ans a été contrôlée positive au stéroïde anabolisant nandrolone en 2021 et privée de compétition pour quatre ans.

Ce n'est pas la première et ce ne sera certainement pas la dernière excuse qui sort de l'ordinaire. Voici une sélection des justifications les plus étranges.

On l’appelait «La tomate volante» et finalement, on y a pris goût

Les JO ont toujours été beaux à voir, ils sont devenus beaux à écouter

L'absence de public, conjuguée aux progrès faits par les télévisions pour retransmettre le son, font de chaque épreuve une expérience auditive.

Depuis dix jours, chaque épreuve olympique est une symphonie, et on s'étonne encore que Mezzo TV, la chaîne spécialisée dans la musique classique et le jazz, n'ait pas encore acheté les droits de retransmission. Car on entend tout à Pékin: le crissement des lames sur la glace, le frottement des bâtons sur la neige, le brouhaha des bobs sur la piste d'élan, le sifflement des balles de biathlon. Les JO ont toujours été beaux à voir; ils sont devenus beaux à entendre.