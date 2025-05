Servette a pu compter sur un fan très spécial à Bâle

Ce Suisse a une chance en or sur le Tour de Romandie

Pourquoi l'athlète suisse le plus sanctionné conserve ses records

Pourquoi la Suisse n’a plus d’équipe féminine de rugby

Les Bâlois ont ainsi signé un sixième succès consécutif en championnat. Ils possèdent neuf points d'avance sur Servette - et une bien meilleure différence de buts - alors qu'il en reste douze en jeu . Autant dire que les carottes semblent cuites.

Servette a été réduit à dix dès la reprise après un deuxième avertissement pour Antunes (48e). Malgré cela, Adams s'est un peu racheté de ses erreurs en réduisant le score (55e). Paradoxalement, le SFC a connu de meilleurs moments en évoluant en infériorité numérique, mais il était trop tard . Et le FCB a enfoncé le clou par Traoré (74e) et Vouilloz (79e), tous deux servis par l'inévitable Shaqiri.

Les Genevois ont tenu un peu moins d'une demi-heure, avant qu'Adams ne se fasse l'auteur de deux erreurs fatales. Shaqiri a profité de la première pour ouvrir le score (28e) avant de se muer en passeur pour Ajeti sur le deuxième but (34e) . Ce dernier a dans la foulée encore salé l'addition sur une passe d'Otele (38e), infligeant un véritable k.-o. aux Grenat.

Surprise, dimanche au départ du train spécial qui a emmené les fans du Servette FC au Parc Saint-Jacques de Bâle: parmi les supporters présents, il y avait un certain Steve Rouiller . Le défenseur du SFC, blessé à un genou et sans doute indisponible jusqu'au terme de la saison, avait en effet décidé de voyager avec les ultras plutôt qu'avec ses coéquipiers.

Plus de «Sport»

Les plus lus

Le geste de ce joueur de baseball fait le tour du monde

L'exploit de Daulton Varsho (Toronto Blue Jays) a été vu par plus de 8 millions d'internautes sur les réseaux sociaux. Crazy.

C'est souvent lorsque les sportifs parviennent à corriger leur erreur au prix d'un réflexe incroyable que l'on se rend le mieux compte de leur talent. On l'observe à Kitzbühel lorsque les skieurs jouent les équilibristes après une faute de carre, ou dans les descentes vertigineuses du Tour de France, quand les cyclistes réussissent à redresser miraculeusement leur trajectoire. Et on vient de le constater avec une action improbable en baseball.