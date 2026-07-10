Récompenser la Russie: le ministre ukrainien des sports fustige le CIO

Matviy Bidnyi fustige le CIO. montage watson / agences

Le CIO accusé d'avoir pris une «décision cynique» lors du bombardement de Kiev

La décision du Comité international olympique de réintégrer partiellement les athlètes russes aux JO fait hurler, alors que la semaine a été meurtrière en Ukraine.

Pirate IRWIN / afp

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Le ministre ukrainien des Sports Matviy Bidnyi a jugé «particulièrement cynique» la réintégration des Russes, décidée mardi, par le Comité international olympique, au lendemain de frappes meurtrières sur Kiev et sa région.

Alors que les bombardements russes de lundi ont fait au moins 28 morts et une centaine de blessés dans la capitale ukrainienne ainsi qu'à Soumy (nord-est), Matviy Bidnyi a estimé jeudi:

«Ce qui rend cette décision particulièrement cynique, c'est son timing. Elle a été adoptée un jour de deuil à Kiev»

Il a fustigé:

«Récompenser la Russie par des concessions alors que notre capitale pleure les victimes de cette attaque brutale est le comble de l'hypocrisie.»

Sans avoir donné d'indication en ce sens ces dernières semaines, la commission exécutive du CIO a levé, mardi, une partie des restrictions imposées aux sportifs russes depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Même si l'instance olympique ne leur rend pas dans l'immédiat leur hymne et leur drapeau, les Russes pourront donc disputer dès cet été les qualifications pour les JO-2028 de Los Angeles, y compris dans les sports d'équipe, si les fédérations concernées les réintègrent.



«En assouplissant ces restrictions, le CIO joue de fait le jeu d'un agresseur sanguinaire», a déploré Bidnyi auprès de l'AFP, y voyant un «total manque de respect pour le sport».

Y voyant un «total manque de respect pour le sport», Matviy Bidnyi a déploré auprès de l'AFP:

«En assouplissant ces restrictions, le CIO joue de fait le jeu d'un agresseur sanguinaire»

Pas question, cependant, de boycotter les compétitions où figureront des Russes, même si le dirigeant a jugé qu'une délégation russe aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar (31 octobre au 13 novembre prochains) enverrait «un message horrible au monde».



Il a aussi contesté l'argumentation du CIO, qui a provisoirement levé la suspension imposée en octobre 2023 au Comité olympique russe (ROC), au motif que l'instance russe «ne compte plus, parmi ses membres», d'organisations régionales de zones ukrainiennes occupées.

«L'Ukraine fournit régulièrement au CIO des preuves que la Russie poursuit ses opérations actives sur nos territoires occupés», a-t-il répliqué, évoquant notamment l'intégration d'équipes locales dans des championnats russes.

Décision saluée côté athlétisme

A l'inverse, Matviy Bidnyi a loué l'inflexibilité de World Athletics, qui a confirmé, vendredi dernier, son exclusion totale des Russes et Bélarusses, «un modèle de véritable leadership, d'intégrité et de clarté morale».

La fédération russe d'athlétisme a, cependant, saisi jeudi le Tribunal arbitral de sport contre cette décision, et peut déjà s'appuyer sur deux décisions favorables rendues aux lugeurs puis skieurs russes fin 2025.

Matviy Bidnyi a rappelé la visite en Ukraine du patron de World Athletics Sebastian Coe, en juin 2024, estimant que le Britannique avait «choisi de se tenir du côté de la justice et de la vérité». Le ministre ukrainien des Sports a invité la présidente du CIO Kirsty Coventry, ainsi que ses cadres, à faire de même. Il a dit:

«Qu'ils visitent les académies de sport détruites et rencontrent nos jeunes athlètes qui doivent s'entraîner sous les sirènes de missiles.»

Mardi, le CIO a réitéré sa «condamnation» de la guerre et sa «solidarité avec la communauté olympique ukrainienne», via une aide financière mise en place après l'invasion et un «appui logistique» pour les déplacements, hébergements et équipements des athlètes. (joe/afp)