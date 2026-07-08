Les Gazaouis ont célébré l'Egypte à la Coupe du Monde

La Coupe du Monde à Gaza, c'est ça
Mardi 7 juillet, l’entraîneur égyptien Hossam Hassan rappelait au monde de ne pas oublier les victimes de la guerre à Gaza lors de la conférence de presse avant le match contre l’Argentine. Le sélectionneur de l’Egypte s’est présenté comme un fervent défenseur de la cause palestinienne sur la pelouse du Mondial. Un match passionnant mené 2-0 par les pharaons jusqu'à la 79e minute, avant que Lionel Messi et son équipe ne finissent par l’emporter in extremis 3 à 2.
Le 3 juillet dernier, lors de la qualification de l’Egypte en huitième de finale, l’entraîneur Hossam Hassan a même déployé le drapeau palestinien dans le stade de Dallas. « Je dédie la victoire à nos frères palestiniens », déclarait-il à l’issue de la rencontre, où son pays avait remporté le match face à l’Australie.
Gaza, les cœurs sont pour l'Egypte
A 11 000 kilomètres de cette Coupe du monde, des supporters gazaouis ont agité des drapeaux égyptiens et célébré la qualification de ce pays voisin, qui allait devoir affronter les champions du monde en titre. Au milieu des tentes de fortune et des ruines des bâtiments bombardés, selon des images publiées par Al Jazeera, les Gazaouis tentent de retrouver un semblant de normalité et, comme le reste de la planète, ont les yeux rivés sur cette compétition sportive.
Lors de ce match décisif entre l’Argentine et l’Egypte, la passion a saisi les Gazaouis. Au milieu de cette bande assiégée, la population s’est rassemblée pour suivre la retransmission du match de l’équipe qui leur est la plus proche. On pouvait voir certains sourire, tandis que de nombreux enfants avaient peint les couleurs du drapeau égyptien sur leur visage. Chaque but des Pharaons se transformait en moment de liesse.
For the first time, I'm following the World Cup with this much excitement.— Tamer Nahed (@Tamer_Alnoaizy) July 3, 2026
I was so happy to see Egypt win a little while ago, but the most beautiful sight was here... Thousands of people came out of their tents and from among their destroyed homes to watch the match.
Faces… pic.twitter.com/U82DGtE8j2
Actuellement, la situation dans la bande de Gaza est marquée par une trêve extrêmement précaire et une impasse politique majeure. Bien qu’un cessez-le-feu théorique soit entré en vigueur en octobre 2025 sous l'impulsion du plan de paix américain, l'armée israélienne a continué d'étendre son occupation et contrôle désormais plus de 60% du territoire.