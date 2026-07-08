Les Gazaouis ont célébré l'Egypte à la Coupe du Monde

Vidéo: watson

La Coupe du Monde à Gaza, c'est ça

A Gaza, les supporters de l'équipe égyptienne sont nombreux. Le parcours exceptionnel de ce pays voisin a permis à l'enclave palestinienne de connaitre un peu de répit.

Plus de «Sport»

Mardi 7 juillet, l’entraîneur égyptien Hossam Hassan rappelait au monde de ne pas oublier les victimes de la guerre à Gaza lors de la conférence de presse avant le match contre l’Argentine. Le sélectionneur de l’Egypte s’est présenté comme un fervent défenseur de la cause palestinienne sur la pelouse du Mondial. Un match passionnant mené 2-0 par les pharaons jusqu'à la 79e minute, avant que Lionel Messi et son équipe ne finissent par l’emporter in extremis 3 à 2.

Le 3 juillet dernier, lors de la qualification de l’Egypte en huitième de finale, l’entraîneur Hossam Hassan a même déployé le drapeau palestinien dans le stade de Dallas. « Je dédie la victoire à nos frères palestiniens », déclarait-il à l’issue de la rencontre, où son pays avait remporté le match face à l’Australie.

Hossam Hassan, le 3 juillet à Dallas après la victoire contre l'Australie. Image: AFP

«Si une personne, où qu’elle se trouve dans le monde, ne compatit pas avec le peuple palestinien, c’est qu’elle a perdu une partie de son humanité. Avant d’être arabe, musulman, chrétien ou quoi que ce soit d’autre, je suis un être humain. A travers le football – ce pouvoir d’influence douce à l’échelle mondiale –, je veux faire passer un message: laissez vivre le peuple palestinien, s’il vous plaît. Je demande aux sportifs et aux journalistes du monde entier de m’aider à faire passer ce message.» Hossam Hassan, lors de la conférence de presse de la FIFA

Gaza, les cœurs sont pour l'Egypte

A 11 000 kilomètres de cette Coupe du monde, des supporters gazaouis ont agité des drapeaux égyptiens et célébré la qualification de ce pays voisin, qui allait devoir affronter les champions du monde en titre. Au milieu des tentes de fortune et des ruines des bâtiments bombardés, selon des images publiées par Al Jazeera, les Gazaouis tentent de retrouver un semblant de normalité et, comme le reste de la planète, ont les yeux rivés sur cette compétition sportive.

Lors de ce match décisif entre l’Argentine et l’Egypte, la passion a saisi les Gazaouis. Au milieu de cette bande assiégée, la population s’est rassemblée pour suivre la retransmission du match de l’équipe qui leur est la plus proche. On pouvait voir certains sourire, tandis que de nombreux enfants avaient peint les couleurs du drapeau égyptien sur leur visage. Chaque but des Pharaons se transformait en moment de liesse.

«Les visages s’illuminaient de sourires, des acclamations emplissaient l’air, et on avait l’impression que chacun avait décidé de s’accorder un moment de vie malgré tout ce qui l’entourait» Tamer Nahed, un habitant de Gaza

Actuellement, la situation dans la bande de Gaza est marquée par une trêve extrêmement précaire et une impasse politique majeure. Bien qu’un cessez-le-feu théorique soit entré en vigueur en octobre 2025 sous l'impulsion du plan de paix américain, l'armée israélienne a continué d'étendre son occupation et contrôle désormais plus de 60% du territoire.